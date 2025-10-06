Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया! बिना सीट शेयरिंग के घूम रहे विदेश

Bihar Chunav 2025 Dates: बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. महागठबंधन में इतना जरूरी काम निपटाए बिना ही राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं. राहुल की गैरमौजूदगी तेजस्वी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.
Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार चुनाव की आज (सोमवार, 6 अक्टूबर) शाम 4 बजे घोषणा होने वाली है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है. चुनावी सर्वे में एनडीए से पिछड़ रहे तेजस्वी यादव के लिए इससे बड़ी टेंशन कोई और नहीं हो सकती है. सीटों का बंटवारा नहीं होने से अब दलों की नाराजगी भी सामने आने लगी है. वामदलों की नाराजगी को देखते हुए तेजस्वी ने रविवार (5 अक्टूबर) को महागठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका. सियासी जानकार इसके लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिम्मेदार मान रहे हैं. सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी इतना महत्वपूर्ण काम निपटाए बिना ही विदेश दौरे पर निकल गए. राहुल की गैरमौजूदगी में महागठबंधन की सारी कवायदें ठप पड़ी हुई है.
लोगों का तो यहां तक कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझ कर सीट बंटवारे में देरी की है. दरअसल, तेजस्वी इस बार कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं. वहीं राहुल गांधी 70 सीटों से कम पर राजी नहीं हैं. आरजेडी को अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस के साथ रहने के लिए उसे उसकी ऊटपटांग शर्तों को स्वीकारना खतरे को मोल लेना है. 2020 में महागठबंधन की सरकार इसलिए नहीं बन पाई कि औकात से अधिक सीटें उसने कांग्रेस को दे दीं. तेजस्वी को 5 साल तक इस बात का मलाल रहा है. इस बार वे इसे सुधारना चाहते हैं.
ये भी पढ़ें- LJP-26, HAM-8, बिहार NDA में सीट शेयरिंग पर डील पक्की! ये हो सकता है फार्मूला
वहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चलते हुए राहुल ने बिहार में उस सभी नेताओं को एक्टिव किया, जो राजद विरोधी खेमे के थे. इनमें कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और कृष्णा अल्लावरु शामिल हैं. राहुल को उम्मीद थी कि इससे पार्टी की स्थिति भले ना सुधरे लेकिन राजद पर दबाव बनाने में कामयाबी जरूर होगी. हालांकि, उनका यह दांव भी काम नहीं आया. तेजस्वी इसके बाद भी कांग्रेस की सीटें बढ़ाने को तैयार नहीं हुए. जिसके बाद राहुल ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली. इसमें उमड़ी भीड़ से राहुल को उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन तेजस्वी झुकने को तैयार नहीं थे. राहुल की तर्ज तेजस्वी ने अपनी यात्रा निकाली, लेकिन वह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. अब राहुल के वापस आने पर ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा देखने को मिल सकता है.
