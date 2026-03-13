राज्यसभा चुनाव 2026: क्या तेजस्वी का 'सवर्ण कार्ड' और ओवैसी की 'घेराबंदी' एनडीए के लिए बनेगी अबूझ पहेली?

पटना: राज्यसभा चुनाव की तारीख 16 मार्च करीब आ रही है. बिहार की सियासत में इसे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच किसी महायुद्ध से कम नहीं माना जा रहा है. ​दरअसल, बिहार में 5वीं सीट ने सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी समीकरणों को उलझाकर रख दिया है. सत्तापक्ष और विपक्ष ने 5वीं सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. अब देखना यह है कि 5वीं सीट पर एनडीए की ओर से मैदान में उतरे उपेंद्र कुशवाहा बाजी मारते हैं या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह अमरेंद्र बाहुबली के रूप में उभरकर सामने आते हैं.

देर से जागा एनडीए और ओवैसी-बसपा फैक्टर

वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि एनडीए खेमे में हलचल तब शुरू हुई, जब इस बात का इल्म हुआ कि ओवैसी की पार्टी AIMIM (5 विधायक) और बसपा (1 विधायक) का रुख महागठबंधन के पक्ष में झुक सकता है. महागठबंधन को 5वीं सीट जीतने के लिए कुल 41 विधायकों के वोटों की जरूरत है.

वैसे तो एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन हासिल है और वह अपने 4 प्रत्याशियों को आराम से जिता सकता है, लेकिन 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को जिता पाना इतना आसान नहीं है. उपेंद्र कुशवाहा को जहां जीत के लिए 3 विधायकों के वोट की जरूरत है तो अमरेंद्र धारी सिंह को ​जीतने के लिए 6 विधायक कम पड़ रहे हैं.

अमरेंद्र धारी सिंह को उतारना तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक

तमाम कयासों को धता बताते हुए राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ने अमरेंद्र धारी सिंह को प्रत्याशी बनाया. अमरेंद्र धारी सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और महागठबंधन की कोशिश सवर्ण विधायकों में सेंधमारी करने की है. तेजस्वी यादव ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि महागठबंधन केवल मुसलमान और यादवों की पार्टी नहीं है. वह ए-टू-जेड की पार्टी है.

एनडीए: 5 विधायकों पर 1 एमएलसी का पहरा

राज्यसभा चुनाव में एनडीए ​कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता. सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के आवास पर राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं. 16 मार्च तक सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश दिया गया है. क्रॉस वोटिंग न हो, इसके लिए एनडीए के हर 5 विधायक पर एक एमएलसी का पहरा बिठाया गया है. इसका मतलब यह है कि डर दोनों तरफ है.

एनडीए की ओर से पहली बार विधायक बने नेताओं को 'वरीयता क्रम' के बारे में समझाया जा रहा है, क्योंकि मुकाबला इतना टाइट है कि एक छोटी सी भूल पूरी बाजी पलट सकती है.

पहेली: कहां से आएंगे अतिरिक्त वोट?

एनडीए, कांग्रेस के उन विधायकों पर नजर रख रहा है, जो पार्टी से नाराज हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेसी विधायकों से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधी बातचीत की है. इससे एनडीए की जुगाड़ तकनीक प्रभावित हो सकती है. दूसरी ओर, AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने 'गिव एंड टेक' (MLC सीट के बदले वोट) की शर्त रखकर सस्पेंस को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

मुख्यमंत्री की लकीर और भाजपा का दांव

नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम पैदा कर रहा है. बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही भाजपा के लिए यह चुनाव अपनी ताकत दिखाने का मौका है. क्या भाजपा महागठबंधन की इस 'स्ट्राइक' को रोक पाएगी?