/महाराष्ट्र TET पेपर लीक का बिहार कनेक्शन, ठाणे पुलिस ने परीक्षा माफिया बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी को पटना से धरा तो चढ़ा सियासी पारा

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Maharashtra TET Paper Leak Case: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है. इस कांड की जांच में बिहार का बड़ा कनेक्शन सामने आया है. ठाणे पुलिस के मुताबिक, इस पूरे कांड के पीछे परीक्षा माफिया बिजेंद्र गुप्ता का हाथ है. ठाणे पुलिस ने आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार किया है. इस पर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. राजद प्रवक्ता मधुमजूरी ने कहा है कि जहां-जहां पर बीजेपी की सरकार होती है, वहां पर पेपर लीक होता है. मधुमजूरी ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कहती है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है.
कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा भारतीय जनता पार्टी का जहां भी सरकार है, वहां परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है. डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और देखिए पेपर लीक का कनेक्शन बिहार तक जुड़ा गया है. उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां न हो, इसलिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र लगना चाहिए. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुका है. उन्होंने कहा कि आगामी होने वाले चुनाव का पेपर लीक ना हो.
वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रभात मालाकार ने कहा खिसियानी बीली खंबा नोचे पूरा देश जानता है. भाजपा का मतलब सुशासन होता है. जहां-जहां बीजेपी का सरकार है, वहां पर सैकड़ों अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, यहां पर कोई दोषी नहीं बचेगा. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राजद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. इन लोगों ने बिहार की अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया था. लॉ-एंड-आर्डर का क्या हाल किया गया था.
रिपोर्ट- प्रिंस कुमार कुशवाहा