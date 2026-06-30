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महाराष्ट्र TET पेपर लीक का बिहार कनेक्शन, ठाणे पुलिस ने परीक्षा माफिया बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी को पटना से धरा तो चढ़ा सियासी पारा

Bihar Politics: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले में बिहार कनेक्शन सामने आया है. ठाणे पुलिस के मुताबिक, इस पूरे कांड के पीछे परीक्षा माफिया बिजेंद्र गुप्ता का हाथ है. ठाणे पुलिस ने आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार किया है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 30, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:21 PM IST
महाराष्ट्र TET पेपर लीक का बिहार कनेक्शन, ठाणे पुलिस ने परीक्षा माफिया बिजेंद्र गुप्ता की पत्नी को पटना से धरा तो चढ़ा सियासी पारा
Image Credit: परीक्षा माफिया बिजेंद्र गुप्ता (VideoGrab)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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