Mahila Rojgar VS Mai Bahin Maan Yojana: आपकी जेब पर किसका प्लान मारेगा बाजी? नीतीश या तेजस्वी, जानें किसकी योजनाएं देंगी ज्यादा फायदा

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव इस बार दो चरणों मे होगा. इस बीच सभी नेता बिहार की जनता से कई वादे करते नजर आ रहे हैं. इस बार लेकिन चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं के लिए हैं. सभी पार्टियां महिलाओं के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं. चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतिश के नेतृत्व में NDA गठबंधन पहले ही सितंबर में महिला रोजगार योजना को निकाल चुका है. इसके बाद अब तेजस्वी यादव भी 28 अक्टूबर 2025 में अपने घोषणा पत्र 'बिहार का तेजस्वी प्रण' में माई-बहन योजना को निकाल चुके है. दोनों ही दल इस बार महिलाओं को चुनाव में आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. इस पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों योजनाओं मे महिलाओ को किस में सबसे ज्यादा मिल सकता हैं.

दोनों की तुलना-

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह योजना सितंबर में निकाल चुके है, जिसके बाद अगर बात की जाए तेजस्वी यादव के योजना की तो उन्होंने यह 28 अक्टूबर 2025 को अपने घोषणा पत्र में निकाला है.

माई बहन योजना में महिलाओं को 30, 000 रुपये पूरे साल में दिए जाएंगे. दूसरी तरफ महिला रोजगार योजना में पहली किस्त के तौर पर महिलाओं को 10000 रुपये दिए जाएंगे. नीतिश कुमार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव की योजना के तहत यह योजना तब लागू की जाएंगी जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी और साथ ही साथ यह योजना 5 सालों तक चलेगी. इस योजना से करीब 1.5 लाख रुपये तक का फायदा और बेटियों की शिक्षा, ट्रेनिंग के लिए गारंटी तौर पर सर्पोर्ट दिया जाएगा.

वहीं, महिला रोजगार योजना में पहली किस्त आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी. उसके बाद कारोबार में सहायता देने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना का फायदा 18 से 60 के उम्र के लोगों को ही मिल सकता है. कोई भी इनकम टैक्स पैयर्स न हो और सरकारी नौकरी करने वाला न हो. दोनों योजानओं मे राशियां सीधे-सीधे बैंक में ट्रांसफर होगी. अर्थात DBT डायरेक्ट बेनिकेट के जरिए बैंक में भेजा जाएगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!