Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2937661
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार, पीएम मोदी-नीतीश कुमार ने क्या 22 प्रतिशत साइलेंट वोटरों को साध लिया?

Mahila Rojgar Yojna: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह अगर नीतीश सरकार की यह योजना रंग लाई तो फिर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए मुश्किलें हो सकती हैं. इसलिए महागठबंधन की ओर माई बहिन योजना और अति​ पिछड़ा न्याय संकल्प पर जोर दिया जा रहा है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:55 PM IST

Trending Photos

75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार, पीएम मोदी-नीतीश कुमार ने क्या 22 प्रतिशत साइलेंट वोटरों को साध लिया?
75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार, पीएम मोदी-नीतीश कुमार ने क्या 22 प्रतिशत साइलेंट वोटरों को साध लिया?

Mahila Rojgar Yojna: 'बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है, जो उसे बार बार वोट दे रहा है. निरंतर वोट दे रहा है. ये साइलेंट वोटर हैं... देश की महिलाएं... माताएं, बहनें, देश की नारी शक्ति. महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोट का एक समूह बन गया है.' 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भाजपा के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बातें कही थीं. तब भाजपा को 74 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी. आज शुक्रवार को उसी साइलेंट वोटरों के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने महिला रोजगार योजना के नाम से 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की है. बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि भेजी गई है. ऐसे समय में जब बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, 75 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि भेजकर एनडीए ने बढ़त बनाने की कोशिश की है.

READ ALSO: क्या है महिला रोजगार योजना? जिसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में आ गए 10000

पिछले कुछ राज्यों की विधानसभा चुनावों में यह देखा गया है कि महिलाओं के लिए शुरू की गईं योजनाओं का प्रभाव सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में होता है. चाहे महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई और दोनों ही राज्यों में भाजपा ने उम्मीद से आगे जाकर प्रदर्शन किया. मध्य प्रदेश में तो राजनीतिक विश्लेषकों ने भाजपा के हार की भविष्यवाणी तक कर दी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो लोग चकित रह गए थे. महाराष्ट्र विधानसभा की हार तो विपक्ष अभी तक नहीं पचा पाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की महिला वोटरों में नीतीश कुमार के काम को लेकर लेकर एक तरह का आकर्षण है. खासतौर से नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले की महिलाएं कायल हो गईं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बालिका साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना, बालिका पोशाक योजना, कन्या विवाह योजना, तलाकशुदा सहायता योजना, विधवा बुजुर्ग पेंशन जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसका लाभ गांवों तक में देखने को मिल रहा है. 

हम भले ही यहां लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बाकी योजनाओं से अलग है. यह केवल मदद की स्कीम नहीं है, बल्कि इससे कारोबार शुरू किया जा सकता है. यह सभी महिलाओं के लिए भी नहीं है. जीविका से जुड़ी महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है. अगर इस स्कीम का लाभ लेना है तो महिला को पहले जीविका से जुड़ना होगा. इसके लिए ग्राम संगठन में आवेदन देकर सदस्यता लेनी होगी.

READ ALSO: 'सब महिला जाग चुकी हैं', प्रियंका गांधी को लेकर पप्पू यादव कही ये बात

इस योजना में महिलाओं को 10 हजार रुपयों की पहली किस्त मिली है, लेकिन आगे की किस्त का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को अपना काम दिखाना होगा. उनके काम की समीक्षा करने के बाद ही आगे की किस्त रिलीज की जाएगी. इसके बाद काम शुरू करने के 6 महीने बाद योग्य महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी. सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय मदद के साथ ही काम के हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mahila Rojgar YojnaPM Modinitish kumarbihar chunav 2025

Trending news

Noorjahan Khatoon
नूरजहां खातून ने कहा-पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान को हर घर तक ले जाऊंगी
# Bihar news
बिहार की महिलाएं बदलाव की मिसाल, पीएम मोदी को बताईं संघर्ष और सफलता की कहानियां
Anjana Singh
अंजना सिंह का नया गीत 'शितली मईया' रिलीज, शिल्पी राज-लाडु मधेशिय की अवाज ने मचाई धुम
ashok chaudhary
आरोप साबित किए तो, जनसुराज का गुलाम बनने को तैयार: अशोक चौधरी
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप ने RJD से नाराज नेताओं के लिए खोल दिया नया दरवाजा, अब तेजस्वी क्या करेंगे
Bihar News
कांग्रेस-राजद ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कोई काम नहीं किया
bihar chunav 2025
लालू यादव और तेजस्वी में है काफी अंतर, RJD कार्यकर्ता भी इसे मानते हैं! जानें क्यों
PM Modi
बिहार की राजनीति में 'जलेबी' का जायका, पीएम मोदी के बयान से होने लगी चर्चा
Tejashwi Yadav
कितने लोग हैं जो परिवार के लिए किडनी दान करते हैं? रोहिणी पर खुलकर बोले तेजस्वी
Bihar News
लालटेन राज में अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार बिहार की महिलाओं ने झेली
;