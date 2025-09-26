75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार, पीएम मोदी-नीतीश कुमार ने क्या 22 प्रतिशत साइलेंट वोटरों को साध लिया?

Mahila Rojgar Yojna: 'बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है, जो उसे बार बार वोट दे रहा है. निरंतर वोट दे रहा है. ये साइलेंट वोटर हैं... देश की महिलाएं... माताएं, बहनें, देश की नारी शक्ति. महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोट का एक समूह बन गया है.' 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भाजपा के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बातें कही थीं. तब भाजपा को 74 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी. आज शुक्रवार को उसी साइलेंट वोटरों के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने महिला रोजगार योजना के नाम से 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की है. बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि भेजी गई है. ऐसे समय में जब बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, 75 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि भेजकर एनडीए ने बढ़त बनाने की कोशिश की है.

पिछले कुछ राज्यों की विधानसभा चुनावों में यह देखा गया है कि महिलाओं के लिए शुरू की गईं योजनाओं का प्रभाव सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में होता है. चाहे महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई और दोनों ही राज्यों में भाजपा ने उम्मीद से आगे जाकर प्रदर्शन किया. मध्य प्रदेश में तो राजनीतिक विश्लेषकों ने भाजपा के हार की भविष्यवाणी तक कर दी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो लोग चकित रह गए थे. महाराष्ट्र विधानसभा की हार तो विपक्ष अभी तक नहीं पचा पाया है.

बिहार की महिला वोटरों में नीतीश कुमार के काम को लेकर लेकर एक तरह का आकर्षण है. खासतौर से नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले की महिलाएं कायल हो गईं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बालिका साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना, बालिका पोशाक योजना, कन्या विवाह योजना, तलाकशुदा सहायता योजना, विधवा बुजुर्ग पेंशन जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसका लाभ गांवों तक में देखने को मिल रहा है.

हम भले ही यहां लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बाकी योजनाओं से अलग है. यह केवल मदद की स्कीम नहीं है, बल्कि इससे कारोबार शुरू किया जा सकता है. यह सभी महिलाओं के लिए भी नहीं है. जीविका से जुड़ी महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है. अगर इस स्कीम का लाभ लेना है तो महिला को पहले जीविका से जुड़ना होगा. इसके लिए ग्राम संगठन में आवेदन देकर सदस्यता लेनी होगी.

इस योजना में महिलाओं को 10 हजार रुपयों की पहली किस्त मिली है, लेकिन आगे की किस्त का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को अपना काम दिखाना होगा. उनके काम की समीक्षा करने के बाद ही आगे की किस्त रिलीज की जाएगी. इसके बाद काम शुरू करने के 6 महीने बाद योग्य महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी. सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय मदद के साथ ही काम के हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जाएगी.