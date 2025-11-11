Advertisement
महुआ माझी ने किया महागठबंधन की जीत का ऐलान, कहा अब जनता चाहती है बदलाव

bihar chunav 2025: महुआ माझी ने दावा किया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है, क्योंकि जनता अब बदलाव और विकास चाहती है.

 

Last Updated: Nov 11, 2025, 07:16 PM IST

Mahua Majhi on Grand Alliance 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है. इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है. महुआ माझी ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और उसका रुझान एनडीए से हटकर महागठबंधन की ओर बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार बिहार की जनता महागठबंधन को ही चुनने वाली है. हाल ही में एसआईआर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो रैली हुई थी, उसमें उमड़ी भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि जनता का भरोसा अब एनडीए से उठ चुका है." महुआ माझी ने कहा कि बिहार की जनता अब विकास, रोजगार और शिक्षा की उम्मीद में वोट दे रही है. 

उन्होंने कहा कि लोग अब ऐसे नेताओं को चुनना चाहते हैं जो जनता की बात सुनें और जमीन पर काम करें. उनके मुताबिक, "बिहार ने कई बार बदलाव की कोशिश की है, लेकिन इस बार जनता पूरी तरह से तैयार है. अब बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और महागठबंधन की सरकार आना तय है."

महुआ माझी ने साथ ही घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि घाटशिला इलाका काफी समय से पिछड़ा हुआ है और वहां विकास की बहुत जरूरत है. उन्होंने कहा, "भाजपा को इस क्षेत्र में 17 साल तक काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. जनता ने रामदास सोरेन को तीन बार विधायक चुना और वे मंत्री भी बने. दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखकर विकास की दिशा दिखाई थी."

महुआ माझी ने कहा कि आने वाले समय में झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में जनता की सोच साफ है. लोग अब जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि 14 नवंबर को आने वाले चुनाव नतीजे इस बदलाव को साबित करेंगे.

महुआ माझी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई बिहार में इस बार महागठबंधन सत्ता में लौटेगा या एनडीए फिर से सरकार बनाएगा. इसका फैसला जनता के हाथ में है.

