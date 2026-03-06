Advertisement
मैं हूं ना... नीतीश कुमार के सिर्फ 3 शब्द और पिघल गया विधायकों का गुस्सा, JDU की बैठक में रो पड़े विधायक!
मैं हूं ना... नीतीश कुमार के सिर्फ 3 शब्द और पिघल गया विधायकों का गुस्सा, JDU की बैठक में रो पड़े विधायक!

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम को जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में कुछ विधायक एक गुट बनाकर बहुत ही तैयारी के साथ गए थे. उनका लक्ष्य नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का था. जैसे ही विधायकों ने अपने आक्रोश को स्वर देना शुरू किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस 3 शब्द बोले और सभी का आक्रोश आंखों से आंसू बनकर द्रवित होता चला गया. नीतीश कुमार ने विधायकों और विधान पार्षदों से कहा, मैं हूं ना...

नीतीश कुमार का इतना कहना था और उनके सभी विधायक और विधान पार्षद नि:शब्द हो गए. सारे आक्रोश हवा हो गए. सारी भड़ास मन में ही विलीन हो गई. विधायकों और विधान पार्षदों से आलाकमान ने यह भी कहा कि कल शनिवार को निशांत कुमार पार्टी में शामिल होंगे. न केवल वे पार्टी में शामिल होंगे, बल्कि वे पूरे बिहार का भ्रमण भी करेंगे और जनसंवाद भी करेंगे. 

यह सब सुनकर विधायकों और विधान पार्षदों की सारी आशंकाएं दूर हो गईं और फिर न तो शिकवा रही और न ही शिकायत. बताया जाता है कि एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के करीब एक दर्ज कुर्मी कोइरी विधायकों की एक बैठक हुई थी और उसमें तय किया गया था कि मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में बहुत ही वोकल होकर अपनी बात रखनी है और इस नाते वे बहुत ही तैयारी से आए हुए थे. 

हालांकि जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, कुछ विधायकों ने अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही कहा कि मैं हूं ना... मैं दिल्ली में ही नहीं रहूंगा, ज्यादा समय बिहार में बिताउंगा. उन्होंने विधायकों को भरोसा दिया कि उनकी जो भी समस्या होगी, परेशानियां होंगी, उसे दूर करने की हरसंभव कोशिश वे करेंगे. नीतीश कुमार की बातों को सुनकर सभी विधायकों और विधान पार्षदों का आक्रोश काफूर हो गया. 

