मैथिली ठाकुर और राजद विधायक भरत बिंद BJP में शामिल
मैथिली ठाकुर और राजद विधायक भरत बिंद BJP में शामिल, दिलीप जायसवाल बोले- कई और विपक्षी विधायक आएंगे साथ

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज घोषणा की कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर और राजद विधायक भरत बिंद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. दिलीप जायसवाल ने कहा कि देशभर में लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर पार्टी में शामिल हुई हैं और उनका स्वागत है. इससे भाजपा में एक युवा चेहरा जुड़ गया है. उन्होंने यह भी बताया कि भभुआ विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक भरत बिंद ने पार्टी छोड़कर भाजपा की विचारधारा अपना ली है, जिसका वे स्वागत करते हैं. जायसवाल ने आगे कहा कि कई और विपक्षी विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

