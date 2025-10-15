Maithili Thakur Superhit Song: आनंद के सागर में गोता लगाने लगेंगे अगर मैथिली ठाकुर के ये गाने सुन लिए तो

Advertisement
अपने गीतों से प्रसिद्ध हुई मैथिली ठाकुर हमेशा लोगों के बीच ट्रेंडिग रही है. इस बीच वह फिर सुर्खियों में आ रही हैं. लेकिन इस बार वह अपनी गायिका से नहीं बल्कि राजनीति में अपने पहले कदम को रखने के लिए फेमस हो रही है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:53 PM IST

Maithali thakur: अपने आवाज से लोगों के बीच फेमस हुई मैथिली ठाकुर को सब जानते हैं. यह अपनी गायिका से लोगों और सोशल मीडिया में हमेशा से चर्चित रहीं हैं. वह पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक गानों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं. मैथिली ठाकुर केवल मैथिली ही नहीं बल्कि कई भाषाओं जैसे हिंदी और भोजपुरी भाषाओं मे भी गायन करती हैं. इन्हें बहुभाषी गायिका भी कहा जा सकता है. इनका जन्म मधुबनी के बेनीपट्टी में हुआ था. 

राइजिंग स्टार शो से हुई राइज- 
2017 के राइजिंग शो जैसे रियालटी शो में प्रर्दशन कर मैथिली ठाकुर ने लोगों के दिलों में नाम कमाया था. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कई लोकगीतों को गाया. हर वक्त मीडिया में छाई रही. सोशल मीडिया के साथ-साथ उन्होनें कई रंगमंच पर अपनी लोकगीतों के गायन कला का प्रर्दशन किया. 

राजनीति की दुनिया में रखा खत्म-
मैथिली ठाकुर को 8 मार्च 2025 में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सामारोह में प्रधानमंत्री मोदी से 'कल्चर एंबेसडर ऑफ द ईयर अवॉर्ड' से भी सम्मानित किया गया. अब हाल ही मैथिली दोबारा चर्चे में आई हैं, जब BJP ने इन्हें अलीनगर से उम्मीदवार के रूप में चुना हैं.अब देखना यह है कि संगीत की दुनिया में नाम बना चुकी मैथिली ठाकुर राजनीति की दुनिया में लोगों में कितना नाम कमा पाती है.

आइए आपको मैथिली ठाकुर के पांच गाने बताए, जिसें गाकर लोगों के बीच इन्होनें नाम कमाया हैं. 

1. उठु उठु आहे सिया (राम सीता विवाह गीत) - 

2. राम जी से पूछे जनकपुर की नारी

3. आजु मिथिला नगरिया नेहाल सखियां

4. जुग जुग जियसु ललनवा (सोहर)

5. छोटी मोटी सासू अम्मा नमहर दामाद हो 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

