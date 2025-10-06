Maithili Thakur Profile: हारमोनियम पर लोक गीतों की धुन निकालने वाली मैथिली ठाकुर के हाथों में राजयोग!

Maithili Thakur Profile: लोक गायिका मैथिली ठाकुर चर्चाओं में हैं. वैसे चर्चाओं में तो वे बचपन से ही रहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मधुर आवाज से सभी का मन मोहा है. बताया जाता है कि 4 साल की उम्र से ही वे संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर चुकी थीं. इस बार चर्चा उनके राजनीति में आने की है. माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल होकर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकती हैं. चर्चा तो इस बात की भी है कि दरभंगा के अलीनगर से भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है. एक दिन पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेता उनसे मिले थे और उसके बाद से उनके राजनीति में आने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. मैथिली ठाकुर इसी साल जुलाई में 25 साल की हुई हैं और इस तरह वह चुनाव लड़ने योग्य हो गई हैं. अगर उनके राजनीति में आने की खबर सच हुई तो हारमोनियम पर लोक गीतों की धुन निकालने वाले हाथों में राजयोग की संभावना प्रबल हो जाएगी.

मैथिली ठाकुर की प्रोफाइल की बात करें तो उनका जन्म 25 जुलाई, 2000 को हुआ था. मधुबनी के बेनीपट्टी में पैदा हुईं मै​थिली का बचपन से ही गीत-संगीत से जुड़ाव रहा. पिता रमेश ठाकुर ने मैथिली ठाकुर को गीत संगीत की शिक्षा दी. मै​थिली के बड़े भाई ऋषभ ठाकुर और छोटे भाई अयाची भी उनके साथ तबला वादन में निपुण हैं. इनकी माता का नाम पूजा ठाकुर है. मैथिली के पिता और दादा ने उनको भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलावा लोक गीतों की शिक्षा भी दी है.

मैथिली ठाकुर बिहार ही नहीं, बल्कि देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक गीतों का कंसर्ट करती हैं. इसलिए उनके फॉलोवर्स की संख्या भी कई मिलियन है. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर काफी एक्टिव रहती हैं. फेसबुक पर उनके 14 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 6.3 मिलियन और यूट्यूब पर उनके 5.12 मिलियन फॉलोवर्स हैं. मैथिली ठाकुर हिंदी के अलावा भोजपुरी और मैथिली लोकगीत गाना ज्यादा पसंद करती हैं और इन विधाओं में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. पीएम नरेंद्र मोदी भी लोक गीतों को लेकर उनके एक तरह से फैन हैं और कई बार अपने संबोधनों में वे मैथिली ठाकुर की तारीफ में कसीदे गढ़ चुके हैं.

पिछले लोकसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को वोटरों को जागरूक करने और अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर ब्रांड एंबेसडर बनाया था. इसके अलावा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग ने भी उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया हुआ है. इसके तहत मैथिली खादी के साथ साथ हस्तशिल्प और हथकरघा प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन करती हैं. उन्हें संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लह खान युवा पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है. पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं. इसके अलावा उन्हें कल्चरल एंबेसडर अवार्ड भी दिया जा चुका है.

मैथिली ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी, लेकिन बाद में उनका परिवार दिल्ली आ गया तो उन्होंने बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी. 2018 में मैथिली ठाकुर ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था. माना जाता है कि इस छोटी सी उम्र में मैथिली ठाकुर ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है. अकेले यूट्यूब से ही उन्हें 50 लाख रुपये की आमदनी होती है. वे कई ब्रांड भी एनडोर्स करती हैं. इस तरह अब वे सेलिब्रिटी बन चुकी हैं.