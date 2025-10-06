Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2949904
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Maithili Thakur Profile: हारमोनियम पर लोक गीतों की धुन निकालने वाली मैथिली ठाकुर के हाथों में राजयोग!

Maithili Thakur Profile: मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता जबर्दस्त है. अगर वह भाजपा में आकर चुनाव मैदान में उतरती हैं तो न केवल अलीनगर विधानसभा क्षेत्र, बल्कि आसपास की कई सीटों पर पार्टी को फायदा हो सकता है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:35 PM IST

Trending Photos

राजनीति ज्वाइन कर सकती हैं मैथिली ठाकुर
राजनीति ज्वाइन कर सकती हैं मैथिली ठाकुर

Maithili Thakur Profile: लोक गायिका मैथिली ठाकुर चर्चाओं में हैं. वैसे चर्चाओं में तो वे बचपन से ही रहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मधुर आवाज से सभी का मन मोहा है. बताया जाता है कि 4 साल की उम्र से ही वे संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर चुकी थीं. इस बार चर्चा उनके राजनीति में आने की है. माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल होकर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकती हैं. चर्चा तो इस बात की भी है कि दरभंगा के अलीनगर से भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है. एक दिन पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेता उनसे मिले थे और उसके बाद से उनके राजनीति में आने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. मैथिली ठाकुर इसी साल जुलाई में 25 साल की हुई हैं और इस तरह वह चुनाव लड़ने योग्य हो गई हैं. अगर उनके राजनीति में आने की खबर सच हुई तो हारमोनियम पर लोक गीतों की धुन निकालने वाले हाथों में राजयोग की संभावना प्रबल हो जाएगी.

READ ALSO: Maithili Thakur: बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर? इस सीट से टिकट दे सकती है BJP

मैथिली ठाकुर की प्रोफाइल की बात करें तो उनका जन्म 25 जुलाई, 2000 को हुआ था. मधुबनी के बेनीपट्टी में पैदा हुईं मै​थिली का बचपन से ही गीत-संगीत से जुड़ाव रहा. पिता रमेश ठाकुर ने मैथिली ठाकुर को गीत संगीत की शिक्षा दी. मै​थिली के बड़े भाई ऋषभ ठाकुर और छोटे भाई अयाची भी उनके साथ तबला वादन में निपुण हैं. इनकी माता का नाम पूजा ठाकुर है. मैथिली के पिता और दादा ने उनको भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलावा लोक गीतों की शिक्षा भी दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मैथिली ठाकुर बिहार ही नहीं, बल्कि देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक गीतों का कंसर्ट करती हैं. इसलिए उनके फॉलोवर्स की संख्या भी कई मिलियन है. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर काफी एक्टिव रहती हैं. फेसबुक पर उनके 14 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 6.3 मिलियन और यूट्यूब पर उनके 5.12 मिलियन फॉलोवर्स हैं. मैथिली ठाकुर हिंदी के अलावा भोजपुरी और मैथिली लोकगीत गाना ज्यादा पसंद करती हैं और इन विधाओं में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. पीएम नरेंद्र मोदी भी लोक गीतों को लेकर उनके एक तरह से फैन हैं और कई बार अपने संबोधनों में वे मैथिली ठाकुर की तारीफ में कसीदे गढ़ चुके हैं.

पिछले लोकसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को वोटरों को जागरूक करने और अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने को लेकर ब्रांड एंबेसडर बनाया था. इसके अलावा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग ने भी उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया हुआ है. इसके तहत मैथिली खादी के साथ साथ हस्तशिल्प और हथकरघा प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन करती हैं. उन्हें संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लह खान युवा पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है. पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं. इसके अलावा उन्हें कल्चरल एंबेसडर अवार्ड भी दिया जा चुका है.

READ ALSO: चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान

मैथिली ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी, लेकिन बाद में उनका परिवार दिल्ली आ गया तो उन्होंने बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी. 2018 में मैथिली ठाकुर ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था. माना जाता है कि इस छोटी सी उम्र में मैथिली ठाकुर ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है. अकेले यूट्यूब से ही उन्हें 50 लाख रुपये की आमदनी होती है. वे कई ब्रांड भी एनडोर्स करती हैं. इस तरह अब वे सेलिब्रिटी बन चुकी हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Maithili ThakurBJPbihar chunav 2025

Trending news

Bihar News
बिहार पुलिस को बड़ी सफलता, प्रसिद्ध कपूर झा गैंग के तीन शूटरों को किया गिरफ्तार
Ghatsila vidhansabha chunav
घाटशिला पर चुनावी सरगर्मी तेज सरकार की नाकामियों को बताने के लिए भाजपा ने बुलाई बैठक
bihar chunav 2025
चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान
Patna Metro
सुबह 11:27 बजे निकली पटना मेट्रो की पहली ट्रेन, CM नीतीश कुमार ने भी किया सफर
Bihar News
गोलियों की गूंज से फिर दहला मुंगेर! युवक को 5 बदमाशों ने घेरकर सिर पर मारी गोली
bihar chunav 2025
Maithili Thakur: बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर? इस सीट से टिकट दे सकती है BJP
bihar chunav 2025
LJP-26, HAM-8, बिहार NDA में सीट शेयरिंग पर डील पक्की! ये हो सकता है फार्मूला
Bihar News
पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत, पतंग लूटने के दौरान हुआ हादसा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: शाम 4 बजे चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान, लग जाएगी आचार संहिता
Patna Metro
Patna Metro: 2011 का सपना आज हुआ साकार, पटना मेट्रो का हर यादगार लम्हा यहां देखिए
;