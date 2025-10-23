पटना की बेउर जेल में देर रात बड़ी छापेमारी, चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त

Bihar Chunav 2025: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए बुधवार देर रात बेउर केंद्रीय जेल में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया. इस पूरे अभियान का नेतृत्व पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिक शर्मा ने किया. उनके साथ एसडीएम पटना सदर, एसपी लॉ एंड ऑर्डर, एसडीपीओ फुलवारी, एसडीपीओ सचिवालय सहित पटना जिले के सभी थाना प्रभारियों की टीमें भी मौजूद रहीं.

छापेमारी अभियान में बिहार मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) की विशेष टुकड़ियों को भी लगाया गया था. देर रात बेउर जेल परिसर को चारों ओर से घेरकर पुलिस बल ने अंदर प्रवेश किया और सभी वार्डों व कोठरियों की सघन तलाशी ली. तलाशी के दौरान हर एक कैदी की जांच की गई और सभी बैरकों की बारीकी से पड़ताल की गई. सूत्रों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जेल के अंदर से किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों, मोबाइल फोन या प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी को रोकना था.

जेल प्रशासन और पुलिस को शक था कि कुछ बंदी आगामी चुनावों को देखते हुए जेल के अंदर से किसी प्रकार का नेटवर्क सक्रिय कर सकते हैं. इसी आशंका के आधार पर यह व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया. फिलहाल अभियान जारी है और प्राप्त वस्तुओं की जांच की जा रही है. अब तक प्रशासन ने बरामद सामग्रियों को सार्वजनिक नहीं किया है.

पटना प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल में किसी भी आपराधिक तत्व को सक्रिय होने या चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का मौका नहीं दिया जाएगा. जेलों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाएगा. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में अन्य जिलों की जेलों में भी इसी तरह की छापेमारी की जा सकती है ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रहे और चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.

