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तेजप्रताप यादव को बड़ा झटका, बांकीपुर सीट से जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द

Bankipur by-election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है. तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:25 PM IST
तेजप्रताप यादव को बड़ा झटका, बांकीपुर सीट से जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द
Image Credit: जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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