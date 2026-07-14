/तेजप्रताप यादव को बड़ा झटका, बांकीपुर सीट से जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द

अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तेज प्रताप

मिली जानकारी के अनुसार, आज (14 जुलाई, 2026) जब उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई, तो पता चला कि उनके नामांकन पत्र पर केवल 9 प्रस्तावकों के ही हस्ताक्षर थे, जबकि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है. एक हस्ताक्षर कम होने की वजह से उनका नामांकन खारिज कर दिया गया. इधर इस बात की जानकारी मिलते ही जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव सीधे पटना समाहरणालय पहुंचे. तेज प्रताप ने इस फैसले को अपनी पार्टी के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि वे इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.