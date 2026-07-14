/तेजप्रताप यादव को बड़ा झटका, बांकीपुर सीट से जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द

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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. तेज प्रताप यादव की पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन चुनाव आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है. सोमवार (13 जुलाई, 2026) को पर्चा भरने के तुरंत बाद वीणा मानवी को पटना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी. बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए कुल 57 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था. इनमें से 28 उम्मीदवारों के नामांकन को मंजूर किया है और 18 उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द किया है.
अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तेज प्रताप
मिली जानकारी के अनुसार, आज (14 जुलाई, 2026) जब उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई, तो पता चला कि उनके नामांकन पत्र पर केवल 9 प्रस्तावकों के ही हस्ताक्षर थे, जबकि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है. एक हस्ताक्षर कम होने की वजह से उनका नामांकन खारिज कर दिया गया. इधर इस बात की जानकारी मिलते ही जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव सीधे पटना समाहरणालय पहुंचे. तेज प्रताप ने इस फैसले को अपनी पार्टी के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि वे इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.
18 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द
बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन रद्द होने वाली वीणा मानवी इकलौती उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि चुनाव आयोग ने कुल 18 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज किए हैं. इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नवीन तिवारी, राष्ट्रीय विकास पार्टी के राजीव रंजन सिन्हा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राधेश्याम उर्फ राधेश्याम गुप्ता, भोजपुरिया जन मोर्चा के गोरख राम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के श्रषिकेश नारायण सिन्हा और लोहिया जनता दल के अभिषेक श्रीवास्तव जैसे पार्टी उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इसके अलावा विनय कुमार झा, शिव गांधी, अनिता चौहान, उमेश कुमार, प्रियांशु राज और महेश कुमार समेत अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द कर दिए गए हैं.