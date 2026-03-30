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पटना यूनिवर्सिटी में CM नीतीश के कार्यक्रम से पहले भारी हंगामा, छात्र संघ अध्यक्ष ने जताया विरोध

Student Union President: पटना यूनिवर्सिटी में सोमवार को हंगामा हो गया. बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे. मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद रहे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:31 PM IST

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पटना यूनिवर्सिटी में CM नीतीश के कार्यक्रम से पहले भारी हंगामा
पटना यूनिवर्सिटी में CM नीतीश के कार्यक्रम से पहले भारी हंगामा

Patna News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम से पहले पटना यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया है. मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद रहे.
दरअसल, आज एकेडमिक भवन और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन नीतीश कुमार करने आने वाले हैं. इससे पहले पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर कुछ छात्रों के साथ यहां आए और हंगामा करने लगे.

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी. यहां तक की कुलपति को भी इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुनकर आया हूं और मैं छात्रों की हित में अपनी बातें आज यहां पर रखूंगा. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय सिंह और शिक्षा मंत्री सुनील सिंह मौजूद हैं.

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे. उनके साथ में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद थे. 

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इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचते हैं छात्रों की तरफ से सम्राट गो बैक के नारे लगने लगे. भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स लगे और मौके पर पटना सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा जिला अधिकारी त्याग राजन के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में कहीं ना कहीं एक चूक मानी जा रही है, क्योंकि छात्रों को संभालना प्रशासन के लिए भी भारी पड़ रहा था और छात्र लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे और सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लग रहे थे.

रिपोर्ट: प्रिंस कुशवाहा

यह भी पढ़ें: Video: नीतीश कुमार के इस्तीफे पर भावुक हुए अशोक चौधरी, आंखों से निकले आंसू

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