मकर संक्रांति पर चिराग पासवान का दही-चूड़ा भोज शुरू, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं को भेजा गया निमंत्रण

Chirag Paswan: मकर संक्रांति के मौके पर एलजेपी (रामविलास) अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में दही-चूड़ा भोज का आयोजन शुरू हो गया है. इस कार्यक्रम में पार्टी के नेता-कार्यकर्ता शामिल होंगे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:44 AM IST

Chirag Paswan: मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से पटना स्थित पार्टी कार्यालय में पारंपरिक दही-चूड़ा भोज का शुरुआत हो गया है. इस आयोजन को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. बिहार की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े इस कार्यक्रम में चिराग पासवान स्वयं मौजूद रहेंगे और पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे.

एनडीए नेताओं को भेजा गया औपचारिक निमंत्रण
चिराग पासवान के इस दही-चूड़ा भोज को केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जा रहा है. कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं को औपचारिक रूप से आमंत्रण भेजा गया है. इस भोज के जरिए एनडीए के भीतर आपसी समन्वय और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के आयोजन गठबंधन की मजबूती को भी दर्शाते हैं.

बीजेपी, हम और RLM के नेता भी होंगे शामिल
चिराग पासवान के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के कई नेता और विधायक भी शामिल होंगे. इसके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री भी दही-चूड़ा भोज में पहुंच सकते हैं. एनडीए के सहयोगी दलों की मौजूदगी इस आयोजन को और खास बना रही है और यह साफ संकेत दे रही है कि गठबंधन के भीतर संवाद और संपर्क लगातार बना हुआ है.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी न्योता
जानकारी के मुताबिक उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी इस दही-चूड़ा भोज का निमंत्रण भेजा गया है. उनके शामिल होने की संभावना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है. माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बहाने यह आयोजन एनडीए नेताओं के आपसी मेल-मिलाप का मंच भी बनेगा. साथ ही, आगामी राजनीतिक रणनीतियों और समीकरणों को लेकर भी यह भोज अहम संकेत दे सकता है.

