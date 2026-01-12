बिहार की राजनीति में 'दही-चूड़ा' का सस्पेंस: एक तरफ तेज प्रताप का शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ कांग्रेस में बड़ी फूट की आहट

इस बार बिहार में मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज की बहुत चर्चा हो रही है. चर्चा का एक कारण यह भी है कि इस बार तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज देने के लिए बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं. वे अपने पिता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर नेताओं को दावत दे रहे हैं. खुद ही कार्ड बांट रहे हैं. उनकी कोशिश अधिकांश राजनीतिक दलों के नेताओं को भोज में बुलाने की है. दूसरी ओर, कांग्रेस के दही चूड़ा भोज से उसके सभी 6 विधायक गायब रहे. हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं कि सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मकर संक्रांति के भोज में व्यस्त हैं, लेकिन दो दिन पहले लोजपा विधायक और राज्य सरकार में मंत्री संजय कुमार सिंह ने दावा किया था कि उसके सभी 6 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और मकर संक्रांति के बाद पाला बदल सकते हैं. उनकी बातों को कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी से जोड़ा जाए तो बात कुछ गंभीर लगती है. कांग्रेस के लिए तो अति गंभीर. आइए, जानते हैं मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज ने कब कब बिहार में सियासत की तस्वीर को पलटकर रख दिया था:

आकाशवाणी से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री रहते पटना में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज शुरू किया था. उसके बाद से यह प्रचलन में आ गया और शक्ति संतुलन का प्रतीक सा बन गया. मकर संक्रांति का भोज बाद के दिनों में यह संकेतक बन गया कि राज्य में कुछ उथल पुथल मचने वाला है. उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर ही लोजपा के तत्कालीन सुप्रीमो रामविलास पासवान ने दिल्ली में दही चूड़ा का भोज देना शुरू किया था. पहले तो पासवान केवल बिहार के पत्रकारों और नेताओं को ही इस भोज में बुलाया करते थे, लेकिन बाद में इस भोज में पीएम मोदी तक भी शामिल हुए.

रामविलास पासवान के भोज में शामिल हुए थे पीएम मोदी

2015 के विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी मकर संक्रांति के मौके पर रामविलास पासवान के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए थे. उस समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया था. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के हाथ मिलाने से एनडीए उतना मजबूत नहीं दिख रहा था. लिहाजा दलित कार्ड खेलने के लिए पीएम मोदी दही चूड़ा खाने के लिए रामविलास पासवान के घर गए थे. तब उन्होंने यह भी संकेत देने की कोशिश की थी कि लोकसभा चुनाव की तरह बिहार के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और लोजपा का गठबंधन बरकरार रहने वाला है.

दही चूड़ा का भोज खाकर नीतीश कुमार ने गिरा दी थी महागठबंधन की सरकार

2017 में मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी देवी ने अपने आवास पर महागठबंधन की एकजुटता का संदेश देने के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था. इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे. इसी भोज में लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था, जिसकी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी. इस तरह लालू प्रसाद यादव ने संदेश देने की कोशिश की थी कि महागठबंधन को कोई खतरा नहीं है. तब महागठबंधन की सरकार को दो साल पूरे होने जा रहे थे. हालांकि इसके कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार एनडीए से जाकर मिल गए थे और महागठबंधन की सरकार गिर गई थी.

जेडीयू के हो गए थे अशोक चौधरी

मकर संक्रांति, 2018 के मौके पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने घर पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया था. इस भोज में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे. भोज खाने के डेढ़ महीने बाद अशोक चौधरी की कांग्रेस के साथ निष्ठा खत्म हो गई थी और वे जेडीयू के होकर रह गए थे.

दही चूड़ा भोज के लिए लालू प्रसाद यादव ने मांगी थी जमानत

वरिष्ठ पत्रकार और जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल तो एक अजीबोगरीब वाकया बताते हैं. वे कहते हैं कि दही चूड़ा भोज से राजनीति ही नहीं बदलती, बल्कि इसके नाम पर एक समय लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट से जमानत भी मांगी थी. दरअसल, 2018 में लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे. 12 जनवरी, 2018 को उन्होंने कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे हर साल अपने घर पर मकर संक्रांति के मौके पर हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं. इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर वे भोज में नहीं पहुंचे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी. इस पर तत्कालीन जज शिवपाल सिंह ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि इस बार आपके साथ हम भोज खाएंगे तो लालू यादव ने कहा था कि हुजूर, मेरे साथ खाइएगा तो आप बदनाम हो जाइएगा.