केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को क्या-क्या मिला था: खुल गया था पिटारा, मखाना बोर्ड से लेकर नए एयरपोर्ट्स तक की सौगात

निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐसा बजट पेश किया था, जिससे पूरा बिहार गदगद हो गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो फूले नहीं समा रहे थे. बजट पेश होने के समय एकबारगी तो ऐसा लगा कि यह बिहार का बजट है या फिर केंद्रीय बजट. बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएं थम ही नहीं रही थीं. विपक्षी दलों का आरोप था कि मोदी सरकार को 12 सांसदों के समर्थन की कीमत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वसूल ली है. हालांकि भाजपा और जेडीयू ने इसे बिहार पर फोकस और इस पिछड़े राज्य को तरजीत देने की बात कहकर इसका बचाव किया था. बजट में बिहार को जहां मखाना बोर्ड की सौगात मिली थी, वहीं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ ही आईआईटी पटना में 6500 नई सीटें जोड़ने के अलावा एआई केंद्र स्थापित किए जाने के भी ऐलान किए गए थे.
- मखाना बोर्ड: बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन में 80 प्रतिशत का योगदान देता है. मखाना किसानों को सशक्त बनाने के लिए मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया.
- IIT पटना: 6500 नई सीटें जोड़ने और 3 नए एआई केंद्र स्थापित किए जाने का ऐलान. इसके अलावा अगले 5 साल में मेडिकल की नई 7500 सीटें जोड़ने की भी घोषणा
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा: 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान. पटना एयरपोर्ट का विस्तार. बिहार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने का वादा
- जल जीवन मिशन: हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 2028 तक का लक्ष्य तय. ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर करने का वादा.
- रोजगार को बढ़ावा: बिहार में फूड टेक्नोलॉजी, नवाचार और मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना का ऐलान.
- पश्चिमी कोसी नहर: मिथिलांचल के 50 हजार हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की सुविधा को आसान करने के लिए पश्चिमी कोसी नजर प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद देने का ऐलान.
- इंडियन रेल: बजट 2025-26 में बिहार को 8 वंदे भारत एक्सप्रेस और 400 इलेक्ट्रिक बसें मिली. अकेले राजधानी को 2 अमृत भारत और 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात.
- NIFTEM: वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना का किया ऐलान.
- विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था.
- नालंदा का विकास: प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान और नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व को फिर से स्थापित किए जाने की घोषणा.
आइए देखते हैं, बजट 2025-26 में बिहार को क्या-क्या मिला था?
Add Zee News as a Preferred Source