Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3083131
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को क्या-क्या मिला था: खुल गया था पिटारा, मखाना बोर्ड से लेकर नए एयरपोर्ट्स तक की सौगात

Union Budget 2025-26: बजट 2025 की घोषणाओं से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश हुए थे. उन्होंने बजट घोषणा के तुरंत बाद एक्स पर अपनी खुशी का इजहार किया था और बाद में पत्रकारों से बातचीत में भी उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया था.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:20 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को क्या-क्या मिला था: खुल गया था पिटारा, मखाना बोर्ड से लेकर नए एयरपोर्ट्स तक की सौगात (Photo Credit: Grok)
केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को क्या-क्या मिला था: खुल गया था पिटारा, मखाना बोर्ड से लेकर नए एयरपोर्ट्स तक की सौगात (Photo Credit: Grok)

निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐसा बजट पेश किया था, जिससे पूरा बिहार गदगद हो गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो फूले नहीं समा रहे थे. बजट पेश होने के समय एकबारगी तो ऐसा लगा कि यह बिहार का बजट है या फिर केंद्रीय बजट. बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएं थम ही नहीं रही थीं. विपक्षी दलों का आरोप था कि मोदी सरकार को 12 सांसदों के समर्थन की कीमत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वसूल ली है. हालांकि भाजपा और जेडीयू ने इसे बिहार पर फोकस और इस पिछड़े राज्य को तरजीत देने की बात कहकर इसका बचाव किया था. बजट में बिहार को जहां मखाना बोर्ड की सौगात मिली थी, वहीं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ ही आईआईटी पटना में 6500 नई सीटें जोड़ने के अलावा एआई केंद्र स्थापित किए जाने के भी ऐलान किए गए थे.

  1. मखाना बोर्ड: बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन में 80 प्रतिशत का योगदान देता है. मखाना किसानों को सशक्त बनाने के लिए मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया.
  2. IIT पटना: 6500 नई सीटें जोड़ने और 3 नए एआई केंद्र स्थापित किए जाने का ऐलान. इसके अलावा अगले 5 साल में मेडिकल की नई 7500 सीटें जोड़ने की भी घोषणा
  3. ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा: 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ऐलान. पटना एयरपोर्ट का विस्तार. बिहार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने का वादा
  4. जल जीवन मिशन: हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए 2028 तक का लक्ष्य तय. ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर करने का वादा.
  5. रोजगार को बढ़ावा: बिहार में फूड टेक्नोलॉजी, नवाचार और मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना का ऐलान.
  6. पश्चिमी कोसी नहर: मिथिलांचल के 50 हजार हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की सुविधा को आसान करने के लिए पश्चिमी कोसी नजर प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद देने का ऐलान.
  7. इंडियन रेल: बजट 2025-26 में बिहार को 8 वंदे भारत एक्सप्रेस और 400 इलेक्ट्रिक बसें मिली. अकेले राजधानी को 2 अमृत भारत और 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात.
  8. NIFTEM: वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना का किया ऐलान.
  9. विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था.
  10. नालंदा का विकास: प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान और नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व को फिर से स्थापित किए जाने की घोषणा.

आइए देखते हैं, बजट 2025-26 में बिहार को क्या-क्या मिला था?

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Budget 2025

Trending news

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में धान के भूसे की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 889 लीटर शराब बरामद
Budget 2025
मखाना बोर्ड से लेकर नए एयरपोर्ट्स तक;केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को क्या मिला था
Bhagalpur News
भागलपुर की लापता बेटियों का सुराग नहीं, SSP का दावा- 'करीब पहुंच चुकी है पुलिस'
Misa Bharti
लालू के उत्तराधिकार की जंग या भाई-बहन की जुगलबंदी: पावर शेयरिंग पर सबकी नजर
Bettiah news
बेतिया पुलिस ने मोतिहारी के सरपंच की लूट की साजिश का किया भंडाफोड़, बेटे संग गिरफ्तार
Sheikhpura news
Sheikhpura News: दारोगा भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार
Bihar News
बिहार के 5 जिलों ने चुनाव प्रबंधन में गाड़ा झंडा, इन जिलों को मिलेगा पुरस्कार
nitin Nabin
हस्ताक्षर में छिपा है BJP के 'बॉस' का विजन: ग्राफोलॉजी ने खोले व्यक्तित्व के राज
Jharkhand news
झारखंड में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम, विधेयक को मिली हरी झंडी
siwan news
सीएम नीतीश की यात्रा के बीच दहल उठा सीवान, कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर हुआ विस्फोट