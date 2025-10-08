Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2953166
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'पूरा मल्लाह समाज हमारे साथ, कांग्रेस को किस बात के लिए 60 सीटें चाहिए', महागठबंधन की बैठक में हो गई तड़काभड़की

Mahagathbandhan Seat Sharing: सूत्र बता रहे हैं कि राजद की रणनीति छोटे दलों के नाम पर कांग्रेस की सीटें कम करने और फिर उनके टिकट पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की है. ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस बार टस से मस होने को तैयार नहीं है. इसलिए तेजस्वी यादव ने ऐसा तरीका अपनाया है. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

'पूरा मल्लाह समाज हमारे साथ, कांग्रेस को किस बात के लिए 60 सीटें चाहिए', महागठबंधन की बैठक में हो गई तड़काभड़की
'पूरा मल्लाह समाज हमारे साथ, कांग्रेस को किस बात के लिए 60 सीटें चाहिए', महागठबंधन की बैठक में हो गई तड़काभड़की

Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंगलवार देर रात हुई बैठक में तड़काभड़की की खबर है. बताया जा रहा है कि विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी ने जब यह कहा कि पूरा मल्लाह समाज हमारे साथ है. बिना मल्लाहों के समर्थन के विपक्ष सत्ता में नहीं आ सकता. इसलिए मेरी पार्टी को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. मुकेश सहनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, किस बात के लिए उसे 60 सीटें चाहिए. इस पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई और कहा कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से विपक्ष को नई एनर्जी मिली है. माना जा रहा है कि कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए राजद ने छोटे दलों के साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, ताकि देश की सबसे पुरानी पार्टी को प्रेशर में लाया जा सके. यह भी माना जा रहा है कि राजद विकासशील इंसान पार्टी को उसकी औकात से अधिक सीट देने के मूड में है. ऐसा इसलिए, क्योंकि वीआईपी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं और वह वहां से अपने उम्मीदवार उतार सके.

READ ALSO: 60 से 40 और ​अब 14 पर आए मुकेश सहनी, बोले- डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे

नए सहयोगियों को सीटें देने को लेकर कांग्रेस ने राजद पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि वह त्याग करने को तैयार है, लेकिन केवल वहीं त्याग नहीं करेगी. बराबर का त्याग राजद को भी करना होगा. सीट शेयरिंग में इन्हीं सब बातों को लेकर पेंच फंसा हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और 25 प्रत्याशियों के नामों को हरी झंडी दे दी गई. हालांकि इन नामों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि अब इन सीटों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा. 

पार्टी नेताओं का मानना है कि दिल्ली में बैठक होने और उसमें 25 प्रत्याशियों के नामों को मंजूर करने के पीछे की मंशा यह है कि सहयोगी दलों पर दबाव बनाया जाए कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है. 

READ ALSO: BJP और JDU 100-100 सीटों पर लड़ें चुनाव, चिराग पासवान-जीतनराम मांझी ऐसा नहीं चाहते

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चेयरमैन अजय माकन के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और सभी सदस्य मौजूद थे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mahagathbandhan seat sharingMukesh Sahnibihar chunav 2025congress

Trending news

bihar chunav 2025
2025 में फिर चमकेगी BJP की किस्मत या RJD करेगी वापसी?तरैया विधानसभा सीट का जानें हाल
bihar chunav 2025
60 से 40 और ​अब 14 पर आए मुकेश सहनी, बोले- डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे
bihar chunav 2025
30% यादव, 15% मुस्लिम और जीता प्रत्याशी BJP का, मोहिउद्दीननगर की लड़ाई बहुत दिलचस्प!
patna news
पटना के प्रॉपर्टी डीलर अला राय हत्याकांड में खुलासा, दामाद ने दी थी 1 लाख की सुपारी
Bhojpuri news
'गैंगस्टर इन बिहार' बनीं रानी चटर्जी, ट्रेलर देखते ही होश हो जाएंगे फाख्ता!
Pawan Singh
'बलिया की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि...', CM से ज्योति की गुहार
Chirag Paswan
BJP और JDU 100-100 सीटों पर लड़ें चुनाव, चिराग पासवान-जीतनराम मांझी ऐसा नहीं चाहते
bihar chunav 2025
दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम.' जीतनराम मांझी ने श्रीकृष्ण की तरह रखी बात
Bihar News
दरभंगा-भागलपुर में विजिलेंस का एक्शन, बिजली-भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर रेड
bihar chunav 2025
'घोटालों की विरासत, उनकी सियासत', लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हुए केशव प्रसाद मौर्य