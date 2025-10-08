'पूरा मल्लाह समाज हमारे साथ, कांग्रेस को किस बात के लिए 60 सीटें चाहिए', महागठबंधन की बैठक में हो गई तड़काभड़की

Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंगलवार देर रात हुई बैठक में तड़काभड़की की खबर है. बताया जा रहा है कि विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी ने जब यह कहा कि पूरा मल्लाह समाज हमारे साथ है. बिना मल्लाहों के समर्थन के विपक्ष सत्ता में नहीं आ सकता. इसलिए मेरी पार्टी को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. मुकेश सहनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, किस बात के लिए उसे 60 सीटें चाहिए. इस पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई और कहा कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से विपक्ष को नई एनर्जी मिली है. माना जा रहा है कि कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए राजद ने छोटे दलों के साथ मिलकर अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, ताकि देश की सबसे पुरानी पार्टी को प्रेशर में लाया जा सके. यह भी माना जा रहा है कि राजद विकासशील इंसान पार्टी को उसकी औकात से अधिक सीट देने के मूड में है. ऐसा इसलिए, क्योंकि वीआईपी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं और वह वहां से अपने उम्मीदवार उतार सके.

नए सहयोगियों को सीटें देने को लेकर कांग्रेस ने राजद पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि वह त्याग करने को तैयार है, लेकिन केवल वहीं त्याग नहीं करेगी. बराबर का त्याग राजद को भी करना होगा. सीट शेयरिंग में इन्हीं सब बातों को लेकर पेंच फंसा हुआ है.

इस बीच दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और 25 प्रत्याशियों के नामों को हरी झंडी दे दी गई. हालांकि इन नामों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि अब इन सीटों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा.

पार्टी नेताओं का मानना है कि दिल्ली में बैठक होने और उसमें 25 प्रत्याशियों के नामों को मंजूर करने के पीछे की मंशा यह है कि सहयोगी दलों पर दबाव बनाया जाए कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है.

स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चेयरमैन अजय माकन के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और सभी सदस्य मौजूद थे.