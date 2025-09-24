Patna CWC Meeting: मल्लिकार्जुन खड़गे के झंडा फहराने के बाद शुरू हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक
Patna CWC Meeting: मल्लिकार्जुन खड़गे के झंडा फहराने के बाद शुरू हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं. इसी बीच पहली बार बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हो रही है.

|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:21 PM IST

Patna CWC Meeting: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं. इसी बीच पहली बार बिहार में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हो रही है. ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. बैठक में शामिल होने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंचे हैं. उनकी उपस्थिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडोतोलन किया और उसके बाद कार्यसमिति की बैठक शुरू हुई. इस बैठक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा, जीतू पटवारी, मुकेश अग्निहोत्री जैसे पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं.

‎ये बैठक पटना के बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में हो रही है, जिसमें बिहार और देश के मुद्दों के अलावा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है. माना जा रहा है कि इस बैठक में 'वोट चोरी' भी बड़ा मुद्दा होगा, जिसे लेकर आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी.

बिहार कांग्रेस के लिए इस बैठक अहम

‎विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार कांग्रेस के लिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. इस बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी है। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में सदाकत आश्रम पहुंचे हैं.  बैठक में भाग लेने आए हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है। यहां उस चुनाव को लेकर रणनीतियों पर विचार किया जाएगा.

बैठक को लेकर क्या बोले सचिन पायलट

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बिहार देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य है. बहुत लंबे समय के बाद ऐतिहासिक धरती पर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हो रही है. आने वाले समय में न केवल कांग्रेस पार्टी की, बल्कि प्रदेश की राजनीति की दिशा इस बैठक में तय होगी. उन्होंने कहा कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी. निश्चित रूप से बिहार में चुनाव है और यह मुख्य मुद्दा रहेगा. कांग्रेस पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव में उतर रही है. बिहार की जनता बदलाव चाहती है. पिछले काफी वर्षों से जो हाल है, उससे जनता त्रस्त है और बदलाव पर उतारू है. विश्वास है कि महागठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. पहले चुनाव की घोषणा होने दीजिए, सब कुछ तय हो जाएगा.

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह ऐतिहासिक धरती है, यह एक बदलाव है, यह ऐतिहासिक क्षण है. बिहार की पवित्र धरती, बिहार की क्रांतिकारी धरती, पटना की ऐतिहासिक धरती से पूरे देश में 'वोट चोरी' का मैसेज गया है. राहुल गांधी ने यहीं से इसकी शुरुआत की है. भारत के युवा, किसान, गरीब, भारत का एक-एक नागरिक यह मैसेज दे रहा है, यह एहसास कर रहा है कि भविष्य का भारत राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाला है.

-आईएएनएस 

;