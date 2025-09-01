भाजपा किस्तों में लोकतंत्र को समाप्त करती जा रही है: मल्लिकार्जुन खड़गे

Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा जब से सत्ता में आई है, किस्तों में लोकतंत्र को समाप्त करती जा रही है. उन्होंने कहा कि इसके लिए वह रोज चोरी के नए-नए तरीके अपनाती है. पटना में 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिन तक चली इस यात्रा ने पूरे देश को जगा दिया. इसमें भाजपा ने रुकावट डालने की कोशिशें की. हमारे कांग्रेस ऑफिस पर हमला हुआ. लेकिन, बिहार के लोगों ने यात्रा को पूरी तरह सफल बनाया.

उन्होंने कहा कि देश में जब भी कमजोर तबकों के हुकूक पर खतरा पैदा होता है, राहुल गांधी उनकी आवाज बुलंद करते हैं. 'भारत जोड़ो यात्रा', 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' और 'जय बापू-जय भीम-जय संविधान' और अब ये यात्रा इसी कड़ी का हिस्सा है. यहां हमें साफ दिख रहा है कि बिहार की जनता इस 'डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार' को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी. उन्होंने SIR की चर्चा करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष सही था, ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना. हम लोग चाहते थे कि संसद में बिहार की 'वोट चोरी' पर चर्चा हो. सारा विपक्ष आंदोलन करता रहा, लेकिन ये लोग चुनाव आयोग को बचाते रहे, मगर चर्चा नहीं होने दी.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस नेताओं का दावा, 'बिहार में सफल रही वोटर अधिकार यात्रा

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि वह खुद चलकर हम लोगों के पास आए थे. हालांकि, वे डरकर पलट गए. उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी. समाजवादी विचारधारा छोड़कर वे आरएसएस, भाजपा के पीछे चले गए. बिहार की जनता ने समझ लिया है कि ये 'चोर-चोर मौसेरे भाई' हैं. बिहार ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में इनकी असलियत लोगों ने जान ली है. लोगों को अधिक समय के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी को 'चुनावी प्रधानमंत्री' बताते हुए कहा कि वे हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं. बोगस वोटरों से लेकर झूठे प्रचार, झूठी घोषणाएं, झूठी योजनाएं और जुमलेबाजी करते हैं. उन्होंने जोर देकर लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वोट का यह अधिकार गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का बुनियादी हक है. संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आना होगा.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!