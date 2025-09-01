Voter Adhikar Yatra: 'यह डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी...', पटना में PM मोदी पर जमकर बरसे खरगे

Mallikarjun Kharge On Voter Adhikar Yatra: वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं. वोटर चोरी करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो लोग बैंक से लूटकर बाहर भाग जाते हैं, उनके साथ वो होते हैं. आपको सतर्क होना चाहिए, नहीं तो मोदी और शाह आपको डुबा देंगे. इस देश में महात्मा गांधी, आंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने वोट का अधिकार दिलाया. गरीब और अमीर कोई हो, वोट का अधिकार नहीं खोना है. मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको चोर से लड़ना है. हमारे वजूद को जो खतरा है, उस खतरे को दूर करना है.

भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू किया, वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने ही शुरू किया और तेजस्वी यादव जी के अलावा गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने मदद की.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमको मजबूती के साथ लड़ना है. मोदी जी आज अपने मित्रों को करोड़ों का फायदा करा रहे हैं, अगर मोदी ऐसा ही चाल चलते रहे तो इससे आप गरीबों, महिलाओं और दलितों को नुकसान होगा. आज दलितों के पास वोट का अधिकार है तो नेता लोग आपके पास आते हैं, नहीं तो कौन पूछता. देश का उद्धार तब होगा, जब गरीबों का पेट भरेा, संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा. यह दिखावा चलने वाला नहीं है. मणिपुर में लोग मर रहे हैं और ये सारी दुनिया में घूम रहे हैं. सैकड़ों देश में मोदी जी गए.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कभी ट्रंप को गले लगाते हैं, कभी चाइना के प्रेसिडेंट को झूले पर बिठाते हैं, जो गले नहीं मिलता है तो जबर्दस्ती गले लगा लेते हैं. यह उनकी आदत है. यह डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और यह नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी. इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से पुलिस का इंतजाम नहीं किया गया. कल हमारी सरकार आएगी तो पुलिस धक्कामुक्की नहीं कर पाएगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी एक समय में सोशलिस्ट की बात करते थे, लोहिया, जॉर्ज का गुण गाते थे, कहां गए वो उनके विचार. अब तो आप बीजेपी की झोली में गिरे हैं. आरएसएस आपको कचरे के ढेर में फेंकेगी.

