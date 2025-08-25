कांग्रेस को भ्रम, बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन सकता है, मलूक नागर का कांग्रेस पर तंज
कांग्रेस को भ्रम, बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन सकता है, मलूक नागर का कांग्रेस पर तंज

Bihar Chunav 2025: RLD नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी भ्रम की स्थिति में है, उन्हें लगता है कि वह महागठबंधन में मजबूत स्थिति में है और वह बिहार विधानसभा चुनाव में आधी सीट लेकर चुनाव जीत जाएंगे. उनको लगता है कि अगला सीएम कांग्रेस का बना लेंगे, लेकिन राजद उन्हें उनकी हैसियत सीट बंटवारे के दौरान दिखा देगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 04:01 PM IST

मलूक नागर, आरएलडी नेता
मलूक नागर, आरएलडी नेता

Bihar Chunav 2025: RLD नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी भ्रम की स्थिति में है, उन्हें लगता है कि वह महागठबंधन में मजबूत स्थिति में है और वह बिहार विधानसभा चुनाव में आधी सीट लेकर चुनाव जीत जाएंगे. उनको लगता है कि अगला सीएम कांग्रेस का बना लेंगे, लेकिन राजद उन्हें उनकी हैसियत सीट बंटवारे के दौरान दिखा देगी.RLD नेता मलूक नागर का यह बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव तो आपको पीएम बनाना चाहते हैं, क्या बिहार का अगला सीएम आप तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं? क्या आप उन्हें महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित करेंगे? राहुल इस सवाल पर बचते दिखे.

कांग्रेस की जमीनी हकीकत कमजोर
RLD नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की जमीनी हकीकत कमजोर है और वह लोगों से जुड़ नहीं पाती, जिससे उसके आकलन गलत हो जाते 
हैं. नागर के मुताबिक, कांग्रेस का तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार न घोषित करना यह दर्शाता है कि वह अभी भी महागठबंधन में अपनी मजबूत स्थिति मानती है और बिहार में आधी सीटें हासिल करने की चाहत रखती है, ताकि बाद में मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सके.

ये भी पढ़ें: Bihar Chunav 2025 Live: उजियारपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, नाचते-गाते हुए रैली में आए कार्यकर्ता

कांग्रेस को दिखाई उनकी हैसियत
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के समर्थन से 6-7 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुए. लेकिन, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस की ओर से सहयोग नहीं मिला. अखिलेश ने इसके बाद अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को उनकी हैसियत दिखाई. मुझे लगता है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें होंगी तो राजद, तेजस्वी के नेतृत्व में भी अपनी ताकत दिखा सकता है और ज्यादा सीटों की मांग कर कांग्रेस को उसकी कमजोर स्थिति से रूबरू कराएगा.

सईदा हमीद के बयान की आलोचना
इंडी अलायंस के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें तो पहले दिन से ही दरार है और यह गठबंधन टूट कर बिखर चुका है. योजना आयोग की पूर्व सदस्य सईदा हमीद के बयान की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां देश के मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम करती हैं. ये लोग देश के मुसलमानों के हक छीनकर बाहरी (पाकिस्तान और बांग्लादेश) के मुसलमानों को देना चाहते हैं, जिससे देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है.RLD नेता ने दावा किया कि आज अगर कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें सैयदा हमीद जैसे लोगों का हाथ भी शामिल है क्योंकि वे देश विरोधी बातें करना ही जानते हैं.
इनपुट:आईएएनएस

