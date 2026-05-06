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ममता बनर्जी तो CM पद से इस्तीफा देने को राजी नहीं, कभी राबड़ी देवी ने भी सीएम आवास छोड़ने से कर दिया था इनकार

Bihar Politics: चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है. इससे पहले बिहार में राबड़ी देवी अपनी सत्ता जाने के बाद भी मुख्यमंत्री आवास नहीं छोड़ना चाहती थीं, लेकिन आखिरी में उन्हें बंगला खाली करना पड़ा था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 06, 2026, 12:25 PM IST

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ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार किया
ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार किया

Bihar Politics: पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंका है. बीजेपी से मिली करारी शिकस्त के बाद भी ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, हमें हराया गया है. उन्होंने साफ कहा है कि वो बिल्कुल भी पद से नहीं हटेंगी. अब आगे क्या होगा? क्या दीदी ने बीजेपी सरकार के गठन में अडंगा लगा दिया? इन सवालों का जवाब पूरा देश जानने के लिए बेताब है. कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, ममता को हर हाल में सत्ता से हटना होगा. अगर वे खुद ऐसा नहीं करतीं तो राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है.

ममता बनर्जी अकेली ऐसी नेता नहीं हैं, जो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं. इससे पहले बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिल चुका है. यहां 2005 में चुनाव हारने के बाद भी राबड़ी देवी सीएम हाउस को खाली नहीं करना चाहती थीं. उनके रवैये को देखते हुए बिहार भवन निर्माण विभाग ने बड़े सख्त लहजे में उन्हें नोटिस भेजा था, जिसे पढ़कर लालू यादव भी काफी नाराज हो गए थे. हालांकि, बाद में लालू-राबड़ी को सीएम आवास खाली करना पड़ा था.

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