'हार के डर से बदहवास हैं ममता बनर्जी': सरावगी ने बंगाल की रेड पर साधा निशाना, पूछा उन फाइलों में कौन सा राज छिपा था?

Bihar Poitics: पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां इसे केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही कार्रवाई बता रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है. छापेमारी के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया है, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

भाजपा का ममता सरकार पर सीधा हमला

इस मामले पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदा स्थिति साफ तौर पर हार से पहले की घबराहट को दिखाती है. सरावगी के अनुसार, छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी का व्यवहार पूरी तरह बदहवास नजर आया और वे खुद पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच एजेंसी के काम में बाधा डालती दिखीं.

फाइलें लेकर निकलने पर उठे गंभीर सवाल

संजय सरावगी ने दावा किया कि छापेमारी स्थल से मुख्यमंत्री द्वारा कुछ फाइलें लेकर निकलने की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कई सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने पूछा कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था, जिसे छिपाने की जरूरत महसूस हुई. भाजपा नेता ने कहा कि फाइल लेकर भागने का मतलब साफ है कि सरकार कुछ न कुछ गलत जरूर छिपा रही है और यही वजह है कि जांच एजेंसी की कार्रवाई से घबराहट दिख रही है.

चुनाव में जनता देगी करारा जवाब: भाजपा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे आरोप लगाया कि ममता सरकार की नाकामी के कारण बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब इन सभी मुद्दों को समझ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी. संजय सरावगी ने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन तय है और ममता बनर्जी की हार निश्चित है.

