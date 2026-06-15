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अभिषेक बनर्जी के चलते खात्मे की ओर ममता की पॉलिटिक्स लेकिन राजनीति में सुपरहिट रहे हैं ये भतीजे

Nephew Politics: देश की राजनीति को गौर से देखें तो भाइयों से ज्यादा भतीजे सफल साबित हुए हैं. चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, भतीजों ने खुद को स्थापित किया है और विरोधियों को चित कर दिया है. अभिषेक आनंद अपवाद साबित हो रहे हैं.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 15, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:44 PM IST
अभिषेक बनर्जी के चलते खात्मे की ओर ममता की पॉलिटिक्स लेकिन राजनीति में सुपरहिट रहे हैं ये भतीजे
Image Credit: भतीजों की राजनीति (AI Image)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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