/अभिषेक बनर्जी के चलते खात्मे की ओर ममता की पॉलिटिक्स लेकिन राजनीति में सुपरहिट रहे हैं ये भतीजे

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चर्चा के केंद्र में हैं. पार्टी छोड़कर जाने वाले तमाम सांसद, विधायक और प्रवक्ता अभिषेक बनर्जी पर ही निशाना साध रहे हैं. उन पर पार्टी को अपने हिसाब से चलाने और वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं. अभिषेक बनर्जी पिछले कुछ साल से पार्टी की ओर से बड़े फैसले लेते रहे हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय उनको दिया गया था. इसलिए विरोधियों का कहना है कि इस बार के चुनाव में हार का श्रेय भी उन्हीं को मिलना चाहिए. यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस तिनका-तिनका बिखरती नजर आ रही है. विधायकों का अलग गुट बन चुका है और उन्हें स्पीकर की ओर से मान्यता भी मिल चुकी है. अब दिल्ली में सांसदों का अलग गुट बन गया है. अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के पतन का कारण माना जा रहा है तो दूसरी तरफ देश की राजनीति में कई ऐसे भतीजे भी हुए हैं, जो अपनी पार्टी को मुश्किलों से निकालकर लाए हैं और आज उनकी पोजिशन बहुत अच्छी है.