/अभिषेक बनर्जी के चलते खात्मे की ओर ममता की पॉलिटिक्स लेकिन राजनीति में सुपरहिट रहे हैं ये भतीजे

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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चर्चा के केंद्र में हैं. पार्टी छोड़कर जाने वाले तमाम सांसद, विधायक और प्रवक्ता अभिषेक बनर्जी पर ही निशाना साध रहे हैं. उन पर पार्टी को अपने हिसाब से चलाने और वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं. अभिषेक बनर्जी पिछले कुछ साल से पार्टी की ओर से बड़े फैसले लेते रहे हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय उनको दिया गया था. इसलिए विरोधियों का कहना है कि इस बार के चुनाव में हार का श्रेय भी उन्हीं को मिलना चाहिए. यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस तिनका-तिनका बिखरती नजर आ रही है. विधायकों का अलग गुट बन चुका है और उन्हें स्पीकर की ओर से मान्यता भी मिल चुकी है. अब दिल्ली में सांसदों का अलग गुट बन गया है. अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के पतन का कारण माना जा रहा है तो दूसरी तरफ देश की राजनीति में कई ऐसे भतीजे भी हुए हैं, जो अपनी पार्टी को मुश्किलों से निकालकर लाए हैं और आज उनकी पोजिशन बहुत अच्छी है.
झंझावातों से पार्टी को निकालकर लाए चिराग पासवान
रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हुई थी. चिराग पासवान के सगे चाचा पशुपति कुमार पारस ने बगावत करके पार्टी और सिंबल कब्जा ली थी. चिराग पासवान पार्टी में अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अपना जज्बा दिखाया. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को मिली सभी 5 सीटों पर जीत दिलाई. विधानसभा चुनाव में भी 29 सीटों में से चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों पर जीतने में सफल रही. आज वे मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं. दूसरी ओर, पशुपति कुमार पारस की पॉलिटिक्स अब खात्मे के कगार पर है.
अजीत पवार ने दिखाई थी अपनी ताकत
महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त उथल-पुथल मच गई थी, जब वहां के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी दोफाड़ हो गई थी. पार्टी से बगावत करते हुए अजीत पवार ने यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच उनकी पकड़ अपने चाचा शरद पवार से कम नहीं है. अपनी राजनीतिक ताकत के बल पर उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता में उपमुख्यमंत्री का पद हासिल किया था. हालांकि दुर्भाग्यवश एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी. अब उनकी पार्टी पत्नी सुनेत्रा पवार के जिम्मे है.
समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने सभी को चटाई थी धूल
2016 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, वह अप्रत्याशित था. मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में भयंकर गृहयुद्ध चला था. एक तरफ चाचा शिवपाल यादव थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव. अखिलेश यादव ने अपनी सांगठनिक क्षमता से यह साबित कर दिया था कि समाजवादी पार्टी के बॉस वहीं हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने न केवल साइकिल निशान पर अपना दावा साबित किया, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी हासिल किया. उसके बाद शिवपाल यादव ने प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी बनाई, लेकिन फिर यूपी की सियासत में वे अलग-थलग पड़ गए. बाद में शिवपाल यादव को भी भतीजे अखिलेश यादव का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा.
आकाश आनंद का अभी लिटमस टेस्ट होना बाकी
दिसंबर 2013 में बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना 'उत्तराधिकारी' घोषित किया था. आकाश आनंद के एक्टिव होते ही बहुजन समाज पार्टी ने अपने तेवर बदले. 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में उन्होंने बेहद आक्रामक शैली अपनाई, जिससे पार्टी के पुराने नेताओं को परेशानी होने लगी. सीनियर नेताओं की शिकायत पर मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए पद से हटा दिया और कुछ समय बाद फिर से नेशनल कोआर्डिनेटर नियुक्त कर दिया था. राजनीतिक जानकार बताते हैं कि आकाश आनंद में वो क्षमता है, जिससे वे राजनीति में खुद को साबित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें मायावती से फ्रीहैंड चाहिए होगा.
अभिषेक बनर्जी को दिखाना होगा 'चमत्कार'
बहरहाल, अभिषेक बनर्जी के सामने चुनौती बड़ी है. 2021 में उनके नेतृत्व में मिली जीत अब 2026 की हार के सामने फीकी पड़ने लगी है. उनके पास ममता बनर्जी का हाथ तो है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं का साथ न मिला तो उनके सामने भविष्य में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है. अगर जल्द ही तृणमूल कांग्रेस नहीं संभली और खात्मे की ओर बढ़ी तो अभिषेक बनर्जी को इतिहास ऐसे भतीजे के रूप में याद रखेगा, जिसके चलते एक मजबूत पार्टी खत्म हो गई.