Madhubani: बुझ गया घर का 'चिराग', गला रेतकर शख्स की हत्या... घर से 6 KM दूर झाड़ी में मिला शव

Madhubani Crime News: मधुबनी से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां धान के खेत से युवक का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया है. अपराधियों ने गला रेतकर युवक की हत्या कर दी. घटना सकरी थाना के भवानीपुर गांव की है. मृतक की पहचान सागरपुर गांव निवासी अजीत मंडल के तौर पर हुई है. इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है.

यह भी पढ़ें: Bettiah: दूल्हे को देख दुल्हन ने किया शादी से इनकार, आत्महत्या करने की दे डाली धमकी

बाजार गया था, घर नहीं लौटा

परिजनों की माने तो युवक सामान लाने बाजार गया था, लेकिन वो घर नहीं लौटा. देर रात तक खोजा गया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका. सुबह थाना को सूचना देने पहुंचे तो पुलिस ने बताया एक अज्ञात युवक का शव धान के खेत में पाया गया है. परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान की. बता दें कि खेत घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है बाजार में कुछ लोग युवक को बाइक से ले गए और उन्होंने ही मिलकर युवक की गला रेतकर हत्या कर झाड़ी में फेंक दिया. मृत युवक अपने घर का इकलौता पुत्र था. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. हत्या की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है.