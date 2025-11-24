Madhubani: बुझ गया घर का 'चिराग', गला रेतकर शख्स की हत्या... घर से 6 KM दूर झाड़ी में मिला शव

Madhubani Crime: मधुबनी जिले के सकरी थाना के भवानीपुर गांव में घर से 6 किलोमीटर दूर एक युवक का शव बरामद किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, कुछ लोग उसे अपने साथ बाइक पर ले गए थे.
Madhubani Crime News: मधुबनी से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां धान के खेत से युवक का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया है. अपराधियों ने गला रेतकर युवक की हत्या कर दी. घटना सकरी थाना के भवानीपुर गांव की है. मृतक की पहचान सागरपुर गांव निवासी अजीत मंडल के तौर पर हुई है. इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है.
बाजार गया था, घर नहीं लौटा
परिजनों की माने तो युवक सामान लाने बाजार गया था, लेकिन वो घर नहीं लौटा. देर रात तक खोजा गया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका. सुबह थाना को सूचना देने पहुंचे तो पुलिस ने बताया एक अज्ञात युवक का शव धान के खेत में पाया गया है. परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान की. बता दें कि खेत घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
बताया जा रहा है बाजार में कुछ लोग युवक को बाइक से ले गए और उन्होंने ही मिलकर युवक की गला रेतकर हत्या कर झाड़ी में फेंक दिया. मृत युवक अपने घर का इकलौता पुत्र था. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. हत्या की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है.