/मंगल पांडेय को न सम्राट सरकार में जगह मिली और न ही टीम नितिन नवीन का हिस्सा बन पाए, अब क्या होगा उनका?

मंगल पांडेय बिहार भाजपा के दिग्गज राजनेता और विधायक हैं. सिवान से वे जीतकर विधायक बने हैं. इससे पहले वे एमएलसी हुआ करते थे. कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के वे प्रभारी और सह प्रभारी रह चुके हैं. बिहार में बनी एनडीए की पिछली कई सरकारों में वे मंत्री रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार में उनको जगह नहीं मिली थी. तब यह दावा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल संगठन में करना चाहती है और टीम नितिन नवीन में उनको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. उनको महामंत्री बनाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन जब टीम नितिन नवीन का ऐलान हुआ तो बिहार को खास तवज्जो नहीं मिली और मंगल पांडेय का नाम भी लिस्ट में नहीं था. अब सवाल यह है कि सरकार और संगठन दोनों से बाहर होने के बाद मंगल पांडेय को पार्टी कहां यूज करेगी?