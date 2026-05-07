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सम्राट चौधरी सरकार में शामिल नहीं होंगे मंगल पांडेय, अब बीजेपी संगठन को करेंगे मजबूत, दी जा सकती है ये बड़ी जिम्मेदारी

Team Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम गठित होनी बाकी है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और टीम नितिन नवीन का गठन भाजपा के लिए बड़ा टास्क होगा. मंगल पांडेय को यही फिट किया जा सकता है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: May 07, 2026, 11:52 AM IST

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मंगल पांडेय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक
मंगल पांडेय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिपरिषद का आज विस्तार होने जा रहा है, लेकिन शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची से एक बड़ा नाम नदारद है. वो नाम है मंगल पांडेय का. मंगल पांडेय ​बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. पिछली सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का उन्हें प्रभारी भी बनाया गया था, जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत का इनाम उन्हें देने जा रही है. पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि मंगल पांडेय को भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बनाया जा सकता है. सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि मंगल पांडेय को उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्य का प्रभारी भी बनाया जा सकता है.

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सिवान जिले के भृगु बलिया के रहने वाले मंगल पांडेय का राजनीति से पुराना नाता है. 1987 में ABVP से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी और 1989 में भाजपा में शामिल हो गए थे. 2005 में उन्हें बिहार भाजपा का महामंत्री बनाया गया था और 2012 में पहली बार विधान पार्षद बनाए गए थे. 

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शांत स्वभाव वाले मंगल पांडेय के बारे में कहा जाता है कि वे संगठन चलाने के माहिर हैं. 2013-2017 के दौरान जब वे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 31 सीटें हाथ लगी थीं. साथ ही उन्होंने झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बतौर चुनाव प्रभारी बड़ी जीत दिलाई थी. नीतीश सरकार में वे स्वास्थ्य के अलावा कानून मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. 

हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी, बतौर चुनाव प्रभारी मंगल पांडेय ने शानदार काम किया. अन्य चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और संगठन महामंत्री सुनील बंसल जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर मंगल पांडेय ने वो कर दिखाया, जो भाजपा के लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा था. 

पश्चिम बंगाल में इन नेताओं ने महीनों तक कैंप करने के बाद अमित शाह को रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर अमित शाह ने बंगाल फतह का फॉर्मूला निकाला, जो सटीक साबित हुआ.

इनपुट: स्वप्निल सोनल

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