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बिहार के इन नेताओं के आ सकते हैं 'अच्छे दिन', नितिन नवीन बनाने वाले हैं अपनी टीम तो मोदी कैबिनेट में होगा फेरबदल

Bihar Politics: मंगल पांडेय को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अब अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं. वहीं रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को मोदी सरकार में एंट्री मिल सकती है. इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 11:15 AM IST

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Bihar Politics: बंगाल फतह के बाद बीजेपी के 'अश्वमेध यज्ञ' का घोड़ा अब अगले पड़ाव की ओर निकल चुका है. कहा जा रहा है कि अब पार्टी का पूरा फोकस यूपी की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. यूपी के चुनावी समर में कूदने से पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और पीएम मोदी दोनों अपनी टीम को और ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी में हैं. दरअसल, नितिन नवीन अब अपनी टीम तैयार करने वाले हैं. इसी तरह पीएम मोदी भी अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल कर सकते हैं. 

नितिन नवीन की टीम और मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलों के बीच बिहार के दो नेताओं, मंगल पांडेय और उपेंद्र कुशवाहा की काफी चर्चा हो रही है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की तैयारी चल रही है. मंगल पांडेय को लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि वे अब नितिन नवीन की टीम का हिस्सा बनेंगे और संगठन में उनको काफी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. चर्चा तो यह भी है कि उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है. 

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बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल मंगल पांडेय को सम्राट सरकार में जगह नहीं मिली, जबकि पश्चिम बंगाल के प्रभारी के रूप में उन्होंने वहां पर ममता सरकार को हटाकर कमल खिलाया और पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाई. इसके बावजूद उन्हें सम्राट सरकार में शामिल नहीं किया जाना लोगों को समझ नहीं आया. अब कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें बंगाल फतह का इनाम देने जा रही है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बनाया जा सकता है. सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि मंगल पांडेय को उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्य का प्रभारी भी बनाया जा सकता है.

वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है. बीजेपी ने हाल ही में उन्हें अपने राज्यसभा भेजा है. इससे पहले वे मोदी सरकार पार्ट-1 में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. हालांकि, उनके बेटे दीपक प्रकाश को एक बार फिर से सम्राट सरकार में मंत्री बनाया गया है. यह बात कुशवाहा के विपक्ष में जा सकती है. परिवारवाद के चलते कुशवाहा का मोदी सरकार में शामिल होने का सपना चकनाचूर हो सकता है.

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