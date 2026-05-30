प्रतिकार होगा... राबड़ी देवी की फोर्स वाली चुनौती के बाद मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान

10 सर्कुलर रोड... मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच नया अखाड़ा बनता दिख रहा है. सरकार ने 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का नोटिस पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिया है. बदले में उन्हें 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट किया गया है. लेकिन लालू परिवार अब 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला छोड़ने से इनकार कर दिया है. यही नहीं, सरकार को चुनौती दी गई है कि वह बंगला खुद खाली करा ले, हम तो खाली नहीं करेंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो यहां तक कह दिया कि हम अपने मन से बंगला खाली नहीं करेंगे. पुलिस फोर्स अपने हिसाब से खाली करवाए. इसके कुछ ही देर बाद 10 सर्कुलर रोड पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. वहां एसडीपीओ अनु कुमारी राबड़ी देवी से मिलने अंदर गईं और बंगला खाली करने का अनरोध किया. इस दौरान एडीएम भी वहां मौजूद थे.

अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का कहना है कि यह सही नहीं है. इस फैसले का प्रतिकार होगा. बता दें कि यह बंगला अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है. जब तक राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी, तब तक मंत्री नंद किशोर राम बिना बंगला के ही रहेंगे.

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भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है. राबड़ी देवी शनिवार दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से पटना पहुंचीं. वह अपने पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज के बर्थडे में शामिल होने दिल्ली गई थीं. दूसरी ओर, तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव का इलाज कराने सिंगापुर गए हैं.

इनपुट: प्रिंस कुमार कुशवाहा