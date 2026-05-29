मंगनी लाल मंडल की राजद प्रदेश अध्यक्ष पद से हो सकती है छुट्टी, रेस में इन दो नेताओं के नाम सबसे आगे

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है. 9 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार प्रदेश ईकाई में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं. सबसे अधिक चर्चा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को हटाने की चल रही है. बताया जा रहा है कि मंडल की जगह किसी नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है. इस पद के लिए राजद के दो नेताओं के नाम चर्चा में हैं: पहला नाम है कुमार सर्वजीत का तो दूसरा नाम है आलोक मेहता का.

बताया जा रहा है कि दिल्ली से पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव पार्टी के जिलाध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं और इस बैठक में पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर चर्चा की जा सकती है. बैठक में पार्टी की रणनीति और नए प्रदेश कमेटी के गठन को लेकर भी चर्चा हो सकती है. बैठक के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है. इसके अलावा प्रदेश संगठन में भी व्यापक बदलाव हो सकते हैं.

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पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. अभी तक वे अपनी टीम नहीं बना पाए हैं और अभी उनकी नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने एक पत्र जारी कर नेताओं और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई थी. पत्र में उन्होंने कहा था कि पार्टी के नेता वरिष्ठ नेताओं को बताए बिना कार्यक्रम कर रहे हैं और पार्टी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. उन्होंने अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी.

नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कुमार सर्वजीत आगे बताए जा रहे हैं. वे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के करीबी हैं और बोधगया से राजद विधायक हैं. 2005 में नक्सलियों ने उनके पिता कुमार राजेश की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वे नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए थे.

दूसरे दावेदार के रूप में आलोक मेहता का नाम लिया जा रहा है. वे केंद्र और बिहार दोनों की राजनीति का अनुभव रखने वालों में शामिल हैं. सांसद भी रह चुके हैं और अभी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. पार्टी में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है.

पिछले साल मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी और पार्टी 75 से सीधे 25 सीटों पर निपट गई थी. वोट शेयर अच्छे मिले थे, लेकिन इसका फायदा सीटों में नहीं मिला था. इसलिए तेजस्वी यादव प्रदेश नेतृत्व को बदलने में जुट गए हैं. आने वाले दिनों में राजद में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.