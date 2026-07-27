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छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनोज झा, दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग की

छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और फायरिंग मामले को लेकर राजद पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट कल यानी मंगलवार (28 जुलाई) को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 27, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:48 PM IST
छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनोज झा, दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग की
Image Credit: छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनोज झा (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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