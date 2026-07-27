/छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनोज झा, दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग की

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छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और फायरिंग मामले को लेकर राजद पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपनी याचिका में 20 जुलाई से शुरू हुए 'कॉकरोच पीपल्स पार्टी' (CJP) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किए जाने के मामले में FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. यह मामला CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया है. सुप्रीम कोर्ट कल यानी मंगलवार (28 जुलाई) को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच की निगरानी किसी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीश से कराने और पूरी प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने का आग्रह किया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फौजिया शकील ने अदालत को बताया कि याचिका में बिहार के सीवान जिले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग की घटना सहित कई राज्यों की घटनाओं का उल्लेख किया गया है. सीवान में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) द्वारा बुलाए गए 'बिहार बंद' के दौरान हिंसा भड़कने पर पुलिस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे.
याचिका में 5 बड़ी मांगे रखी गईं
पहली: कथित पुलिस ज्यादती के मामलों में एफआईआर दर्ज हो.
दूसरी: प्रत्येक राज्य में एसआईटी द्वारा जांच हो.
तीसरी: दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई हो.
चौथी: घायल प्रदर्शनकारियों को मुआवजा और उपचार का खर्च मिले.
पांचवीं:देशभर में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार हो.
याचिका में सुझाव दिया गया है कि पुलिस केवल न्यूनतम आवश्यक बल का ही प्रयोग करे, भीड़ नियंत्रण की हर कार्रवाई की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सभी पुलिसकर्मी नाम-पट्टिका सहित वर्दी पहनें, पुलिस कार्रवाई में घायल लोगों की तत्काल चिकित्सीय जांच और मेडिको-लीगल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं तथा पुलिस ज्यादती की शिकायतों की जांच स्वतंत्र एसआईटी से कराई जाए.