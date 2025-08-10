चुनाव आयोग की गलतियों से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं: मनोज झा

Election Commission: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा ने रविवार को चुनाव आयोग से कई सवाल किए. उन्होंने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता पहचान पत्रों को लेकर लगाए गए आरोप पर कहा कि चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर गलतियां कर रहा है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम के पास लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र और पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वोटर कार्ड हैं.

राजद सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह गलती चुनाव आयोग की है, जिसने विजय सिन्हा के आवेदन को हटाया नहीं और ऐसी गलतियों से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब कई सवाल उठाए गए थे. यह अराजकता गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को निशाना बनाकर किए जा रहे गहन संशोधन और विलोपन अभियान का हिस्सा है.

राजद सांसद ने कहा कि आयोग कुछ भी स्पष्ट किए बिना नाम हटा रहा है. कोई ईपीआईसी नंबर नहीं दिया गया है. इसके लिए चुनाव आयोग को सोचना चाहिए. राजद सांसद ने कहा कि असली सवाल यह है कि किसके इशारे पर यह फर्जी कवायद हो रही है? यही बात तेजस्वी ने बिहार की जनता की ओर से उठाई है.

इससे पहले तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर राजनीति करने वालों को जनता हर बार जवाब देती है. जंगलराज के युवराज तेजस्वी यादव ने मुझ पर दो ईपीआईसी नंबर रखने का आरोप लगाया है.

साफ कर दूं कि मैं हमेशा एक ही जगह से वोट करता आया हूं और करूंगा. उन्होंने आगे कहा कि पहले मेरा और मेरे पूरे परिवार का नाम पटना में था. अप्रैल 2024 में मैंने लखीसराय विधानसभा में नाम जोड़ने और पटना (बांकीपुर) से नाम विलोपित करने का आवेदन किया. 30 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन विलोपन फॉर्म भरा, लेकिन 27 जून 2024 को प्रशासनिक कारण से रिजेक्ट हो गया. इसके बाद बीएलओ को बुलाकर लिखित आवेदन दिया और उसकी रसीद मेरे पास है. पिछली बार भी मैंने केवल लखीसराय से ही वोट डाला था.

