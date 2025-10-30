Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2981577
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- छठी मैया का अपमान नहीं बर्दास्त करेगी बिहार की जनता

Bihar Chunav 2025: मनोज तिवारी ने नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हाल ही में छठ पूजा पर की गई टिप्पणी पर आक्रोश जताया है. उन्होनें कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि आम जनता का भी अपमान हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:31 PM IST

Trending Photos

मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- छठी मैया का अपमान नहीं बर्दास्त करेगी बिहार की जनता
मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- छठी मैया का अपमान नहीं बर्दास्त करेगी बिहार की जनता

Bihar Chunav 2025: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ पूजा को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कड़ा ऐतराज जताया. भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने छठ पूजा और इसमें शामिल होने वाले लोगों का अपमान किया है, जिसे बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी.

उन्होंने कहा कि छठ माता और छठ पूजा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं का अपमान करने के लिए बिहार की जनता राहुल गांधी और उनके गठबंधन को माफ नहीं करेगी. तिवारी ने कहा कि अगर आप छठ का सम्मान नहीं करना चाहते या सनातन परंपराओं का अपमान करना चाहते हैं, तो यह आपकी इच्छा है. लेकिन छठ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने की भावना को 'नाटक' कहना उन लाखों लोगों का अपमान है जो छठ का प्रसाद खाने, छठ अनुष्ठानों का सम्मान करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर जाते हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार में छठ पूजा को लेकर लोगों की गहरी आस्था है. एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि यह लोग घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए कुछ न कुछ कह रहे हैं, जो लोग चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

राजद नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार का यह निर्णय आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार सरकार द्वारा उठाया गया कदम है. आगे हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे. एनडीए की सरकार में विकास हो रहा है, जिन्हें दर्द हो रहा है, वे अपने शासनकाल को याद करें. राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव के बयान पर मनोज तिवारी ने कहा कि हमने कभी उन्हें गंदा नहीं कहा है. वे जहां भी गए हैं खुश रहें. लेकिन, राम मंदिर का अपमान नहीं करना चाहिए. भगवान राम का सम्मान करें.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

siwan news
Siwan ASI Murder: अरहर के खेत में मिला ASI का शव, किसी ने गला काटकर मार डाला
bihar chunav 2025
PM को सुनकर मुजफ्फरपुर के लोग उत्साहित, बोले- मोदी ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे
bihar chunav 2025
'राजद को डुबोना चाहती है कांग्रेस', पीएम मोदी का बयान, बिहार की सियासत में भूचाल
muzaffarpur news latest
जहां राजद-कांग्रेस पर जमकर बरसे PM मोदी, वह मुजफ्फरपुर किस बात के लिए ये फेमस
amit shah
'लालू यादव ने बिहार को अपराध का अड्डा बनाया था...', RJD पर अमित शाह का जोरदार अटैक
bihar chunav 2025
PM मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना का तंज, शाइना एनसी बोलीं- वो बच्चे हैं...
bihar chunav 2025
बिहार की राजनीति में 'महाभारत' का जिक्र,जीतन राम मांझी ने लालू को बताया 'धृतराष्ट्र'
bihar chunav 2025
महाराष्ट्र का जिक्र कर मुकेश सहनी ने बताया NDA को VIP की किस बात से तकलीफ, जानिए
pm modi bihar
पीएम मोदी के उतरते ही बदल गया बिहार चुनाव का माहौल! NDA खेमा खुशी से हुआ गदगद
bihar chunav 2025
'उन्हें शर्म आनी चाहिए', PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर भड़के चिराग