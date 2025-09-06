Bihar Politics: 'बिहार की धरती पर मां को गाली, आत्मा रो रही है', आरजेडी और कांग्रेस पर बरसे मनोज तिवारी

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दिए गए गाली को लेकर के कहा कि बिहार की हर माता, हर बहन, हर बेटी आज इतनी दुखी है. नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली, जो संसार में है भी नहीं, उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, जिस पर तेजस्वी और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे. इनको यहां तक नहीं संवेदना हुई कि गाली देने वाले की निंदा कर दी जाए.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी-सीएम नीतीश की जमकर तारीफ, वहीं लालू और तेजस्वी पर खूब बरसे उपेंद्र कुशवाहा

मनोज तिवारी ने आगे कहा, 'गाली देने वाले अगर पार्टी का मेंबर है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाए. जैसा हम सब करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कभी भी ऐसी बात करी तो हम उसको चेतावनी देते हैं, उसको कहते हैं कि यह उसका बयान है, उसको जो सजा होनी है होती है, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के द्वारा नरेंद्र मोदी की माता जी को जो गाली देने वाला है, उसका सपोर्ट किया जा रहा है. इसका मतलब यह गाली नहीं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

इसके आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों का आत्मा रो रहा है, इतना अस्तर गिरा दिया. आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस कर रहे हैं. यह लोग उस मां को गाली दे रहे हैं, जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया. जिसके कारण दीघा का पुल बना, जिसके कारण यह सुंदर एयरपोर्ट दिख रहा है. जिसके कारण गया पटना की दूरी कम हो रही है. जो विकास कर रहा है. उसकी मृत माता को गाली दे रहे हैं. उसकी निंदा करने की जगह आपको गुस्सा आ रहा है कि लोगों में गुस्सा है, इसलिए लोग गाली दे रहा है.

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस बदला ले रही है, बिहार से कांग्रेस को सबसे पहले बिहार में किसने सजा दिया. इमरजेंसी लगाई, तो जयप्रकाश बाबू ने इन लोगों को उनकी औकात बताइ. जब जब मौका मिलता है, बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं. यही कांग्रेस के लोग अभी पंजाब में चुनाव हो रहा था, तो अपने मुख्यमंत्री से कहलवाये और प्रियंका गांधी पीछे हंस रही है. यहां बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे पंजाब में. पंजाब देश के बाहर है क्या, पंजाब जाने के लिए हमारे देश को वीजा और पासपोर्ट लगेगा.

कांग्रेस से आप बिल्कुल अपेक्षा मत करिए दुख की यह बात है कि तेजस्वी बाबू जैसे लोग कांग्रेस के साथ खड़े होकर के उसे पूरी गली के साथ है. मनोज तिवारी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे. लालू जी को इस तरह से झूठ नहीं परोशना चाहिए, लालू जी को तुरंत आकर के अपने बेटे को बोलना चाहिए क्षमा मांगे, राहुल गांधी देश से बिहार से क्षमा मांगे, नहीं तो बिहार के लोग उनको बताएंगे समय आने पर.

ट्रंप को लेकर के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जहां विकास के कार्य करने में लगे रहते हैं, कल अमेरिका हम लोग को धमका रहा था और आज अमेरिका कह रहा है, मोदी बहुत महान है. मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, हम कल भी उनका सम्मान करते थे और आज भी कर रहे हैं. आप प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए उन्होंने कहा आपके इस बात के लिए धन्यवाद लेकिन भारत पर कोई अनावश्यक दबाव डाल करके चाहे कि भारत को झुका लेंगे गलत काम कर लेंगे. नरेंद्र मोदी का ट्रंप का विरोध क्यों हुआ वह कहते थे ऐसा नियम लगाओ भारत पर जिससे किसानों का नुकसान होता था. हमारे देश के जिसको मोदी जी ने मना कर दिया, आज ट्रम्प साहब को समझ में आ गया हमारा संबंध पहले भी अच्छा था आगे भी अच्छा होगा.

वहीं तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर के मनोज तिवारी ने कहा कि मां बहन के गाली देने वाले लोग सीएम बन सकते हैं. यही बिहार को बीड़ी कहने वाले लोग सीएम बन सकते हैं. जो थोड़ा मोड़ा इनका सहयोग मिल भी रहा था मेरा विश्वास है अब वह खत्म हो जाएगा और बिहार अब आगे का उड़ान चाहता है. बिहार एयरपोर्ट जैसा इमेज का उड़ान चाहता है. इसलिए हम बिहार के युवा महिला बहने बुजुर्गों सबसे प्रार्थना करता हूं इस बार इंडिया को इतनी ज्यादा मतों से जीताइये कि अब बिहार यहां से लंबी उड़ान भरे और हम उस उड़ान का साक्षी बनेंगे. हम भले ही दिल्ली से सांसद है लेकिन हमारा नजरिया बिहार पर रहता है.

तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह सब मतलब के साथी है यह एक दूसरे के समर्थक भी नहीं है. इनका दिल नहीं सिर्फ दिमाग मिलता है नरेंद्र मोदी देश का बिहार का विकास क्यों कर रहे हैं. इनको जो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था वह इनका केंद्र है. बिहार के सभी लोग समझिए यह बिहार में जो भी आता हो उनका नियत बिहार के बच्चों के विकास नहीं है. विकास करना है एनडीए के साथ.

पवन सिंह खेसारी लाल को लेकर के मनोज तिवारी ने कहा कि सबका अपना अपना मन से राजनीति में आना चाहिए लेकिन अपना प्रदेश का फ्यूचर देखकर कहना चाहिए हम इतना ही शुभकामना देंगे बाकी सब स्वतंत्र हैं. खेसारी लाल यादव के तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर के मनोज तिवारी ने कहा कि जो भी होगा उसके लिए ऑल द बेस्ट पवन सिंह के बीजेपी में आने को लेकर के मनोज तिवारी ने कहा कि थोड़ा समय का इंतजार कीजिए.

इनपुट- सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!