नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को दी जन्मदिन की बधाई

Bihar Politics: बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, नितिन नबीन, नंदकिशोर यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित कई नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं तथा उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की.

Bihar Politics: बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का मंगलवार को जन्मदिन है. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के कई नेताओं ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने लिखा कि बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है.

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की राज्यपाल के साथ फोटो शेयर की. पोस्ट में लिखा कि बिहार के माननीय आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान को हम (एस) परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और निरंतर ऊर्जा प्रदान करें. 

भाजपा नेता नितिन नबीन ने 'एक्स' पर लिखा कि बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं. बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने लिखा कि बिहार के राज्यपाल एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक आरिफ मोहम्मद खान को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदा उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं ऊर्जा से परिपूर्ण रहें और आपका अनुभव व मार्गदर्शन यूं ही हम सबको प्रेरित करता रहे.

ये भी पढ़ें: अटकलों पर मत जाइए, नीतीश कुमार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट यहां देखिए

भाजपा नेता मंगल पांडेय ने लिखा कि बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई. आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं. भाजपा नेता नीतीश मिश्रा ने लिखा कि बिहार के राज्यपाल परम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आप स्वस्थ एवं दीर्घायु हों तथा राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर होते हुए मां भारती को गौरवान्वित करते रहें, यही कामना है. वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं.

इनपुट: आईएएनएस

