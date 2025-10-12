Advertisement
बीजेपी ने की बिहार में नेताओं के 'कारपेट बोम्बिंग' की तैयारी, अलग-अलग जगह पर नॉमिनेशन के दौरान ये नेता रहेंगे मौजूद

बीजेपी की बिहार में नेताओं के कारपेट बोम्बिंग की तैयारी कर ली है. अलग-अलग जगह पर नॉमिनेशन के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 16 अक्टूबर, भजन लाल शर्मा 15 अक्टूबर, मोहन यादव 17 अक्टूबर,रेखा गुप्ता 15 अक्टूबर, विष्णु देव साय 16 अक्टूबर,पुष्कर सिंह धामी 17 अक्टूबर, अश्वनी वैष्णव 17 अक्टूबर , शिवराज सिंह चौहान 17 अक्टूबर,मनसुख मांडविया 16 अक्टूबर, अर्जुन राम मेघवाल 16 अक्टूबर,पवन कल्याण 16 अक्टूबर, रवि किशन 17 अक्टूबर, मनोज तिवारी 16 और 17 अक्टूबर, दिया कुमारी 15 और 17 अक्टूबर, बांसुरी स्वराज 16 अक्टूबर, गजेन्द्र सिंह शेखावत 16 अक्टूबर, भूपेन्द्र पटेल 17 अक्टूबर, नायब सिंह सैनी 18 अक्टूबर को बिहार में मौजूद रहेंगे. 

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

