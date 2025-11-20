Advertisement
उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को दी बधाई

Bihar Politics: नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने परउपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर जैसे प्रमुख केंद्रीय नेताओं ने उन्हें हार्दिक बधाई दी.

Last Updated: Nov 20, 2025, 03:47 PM IST

Bihar Politics: नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दीं. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बहुत-बहुत बधाई. उन्हें और सभी नए मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. उनकी मिली-जुली लीडरशिप बिहार में लगातार विकास, अच्छे शासन, सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और खुशहाली के एक नए दौर की शुरुआत करे. राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में उनकी सफलता की कामना करता हूं.

गृह मंत्री अमित शाह ने 20 साल से एनडीए की ओर से किए जा रहे विकास और सुशासन पर विश्वास जताने के लिए बिहार की जनता का आभार जताया. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि यह डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'विकसित बिहार' के विजन को साकार बनाने और सभी वर्गों तक विकास कार्य पहुंचाने के लिए और अधिक ऊर्जा से कार्य करेगी.

ये भी पढ़ें: गांधी मैदान में किन-किन विधायकों ने ली शपथ, यहां देखिए, नीतीश के मंत्रियों की लिस्ट

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ लेने पर नीतीश कुमार और उप मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा को हार्दिक बधाई. साथ ही आज शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को भी बहुत बधाई. मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में प्रदेश की यह नई एनडीए सरकार अवश्य सफल होगी. सभी के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. उन्होंने गुरुवार को शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दीं. एस. जयशंकर ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि नई एनडीए सरकार बिहार की तरक्की को तेज करेगी और विकसित भारत की हमारी यात्रा में योगदान देगी.

इनपुट: आईएएनएस

