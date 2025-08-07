माता सीता मंदिर भूमि पूजन राम विरोधियों के लिए तमाचा: गिरिराज सिंह

पटना: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के पुनौरा धाम दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह दौरा एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा. गिरिराज सिंह ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष अमित शाह ने सीतामढ़ी की धरती से घोषणा की थी कि "राम मंदिर बन चुका है, अब माता सीता का मंदिर भी पुनौरा धाम में बनेगा." अब उसी वादे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूरा किया जा रहा है. गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मिलकर पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे.

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह मंदिर भूमि पूजन उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा है जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले श्रीराम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना, अब माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में बनना तय है. यह हमारी सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्राप्ति का प्रतीक है. दिल्ली में हो रही INDIA गठबंधन की बैठक पर कटाक्ष करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि इस गठबंधन के पास नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके पिता द्वारा बनाई गई विकास की रूपरेखा दरअसल "विनाश की योजना" थी.

वहीं मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग बार-बार कह रहा है कि जिनका नाम सूची में नहीं है, वे नाम जुड़वाएं. इसके बावजूद किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नोटिस पर उन्हें तुरंत जवाब देना चाहिए. उन्होंने फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया.

इनपुट- सुन्दरम

