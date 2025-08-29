Bihar Chunav 2025: PM मोदी को 'मौत के सौदागर' से 'मां की गाली' तक, क्या कांग्रेस ने बिहार में भी कर लिया सेल्फ गोल?
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2901301
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: PM मोदी को 'मौत के सौदागर' से 'मां की गाली' तक, क्या कांग्रेस ने बिहार में भी कर लिया सेल्फ गोल?

Bihar Chunav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने की शुरुआत साल 2007 के गुजरात चुनाव के दौरान हुई थी. इस चुनाव में सोनिया गांधी ने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताया था. अब दरभंगा में मां की गाली तक बात पहुंच गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:36 PM IST

Trending Photos

पीएम मोदी,
पीएम मोदी,

Bihar Chunav 2025: बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को 'मां की गाली' दिए जाने के मामले में प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर के भाजपा समर्थकों को भड़का दिया है. बीजेपी नेताओं ने इस मामले में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. पार्टी ने इसे मां और महिला अस्मिता से जोड़ दिया है. बीजेपी की आक्रामकता बता रही है कि इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी. सियासी जानकारों के मुताबिक भी कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है. सियासत के जानकारों का कहना है कि 2007 के गुजरात चुनाव से लेकर आजतक कांग्रेस पार्टी एक ही गलती किए जा रही है और उसका खामियाजा भी भुगत रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने की शुरुआत साल 2007 के गुजरात चुनाव के दौरान हुई थी. उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पार्टी उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी. वहीं कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी. इस चुनाव में सोनिया गांधी ने कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं. उनके इस बयान को मोदी ने हथियार बना लिया. जब चुनाव के नतीजे आए तो सत्ता में फिर से नरेंद्र मोदी की वापसी हुई. हालांकि, बीजेपी की सीटें 2002 के मुकाबले 10 कम हो गई थीं. इसी के बाद मोदी को अपशब्द कहने का सिलसिला शुरू हो गया था.

ये भी पढ़ें- 'मुहब्बत की दुकान' लेकर चले थे राहुल गांधी अब भाषा-बोली में तो घृणा और नफरत की झलक

Add Zee News as a Preferred Source

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी को पागल कुत्ता, गुलाम नबी आजाद ने गंगूतेली, जयराम रमेश ने भस्मासुर, रेणुका चौधरी ने वायरस, सलमान खुर्शीद ने बंदर, संजय निरुपम ने अनपढ़-गंवार तो जिग्नेश मेवाणी ने नमक हराम कहा था. मणिशंकर अय्यरने चाय पर चर्चा कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री तो नहीं बनने देंगे, यदि चाय की दुकान खोलना चाहें तो कांग्रेस मुख्यालय में टपरी खुलवा देंगे. इमरान मसूद ने टुकड़े-टुकड़े करने की बात कही थी. 2017 के गुजरात चुनाव के समय मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी बहुत नीच किस्म का आदमी है. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है... का नारा दिया था. अधीर रंजन चौधरी ने गंदी नाली का कीड़ा कहा था. मल्लिकार्जुन खरगे ने रावण से तुलना की थी. इन सभी चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है. अब बिहार चुनाव में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025PM Modi Abusedcongress

Trending news

Pawan Singh
पवन सिंह की पत्नी ने भोजपुरी सुपरस्टार के लिए लिखा खुला पत्र और कही दिल की ये बात
bihar chunav 2025
PM मोदी को 'मौत के सौदागर' से 'मां की गाली' तक, क्या कांग्रेस से बिहार में गलती हुई?
Bihar News
2,400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए अदाणी पावर को मिला लेटर ऑफ अवार्ड
Voter Adhikar Yatra
'मुहब्बत की दुकान' लेकर चले थे राहुल गांधी पर भाषा और बोली में तो नफरत झलक रही है!
VTR News
राजा परीक्षित को जिस तक्षक नाग ने डंसा था, उसका 'वंशज' वाल्मीकिनगर में मिल!
nitish kumar
PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को CM नीतीश कुमार ने अत्यंत अशोभनीय बताया
Patna Civil Court
पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर की हो रही तलाशी
RJD
बिहार SIR के खिलाफ राजद ने दर्ज कराई नई याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई, जानें मामला
Jharkhand news
दुमका की मयूराक्षी नदी में बहे चार छात्र, एक का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी
flag attack
पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में सदाकत आश्रम पहुंचे भाजपाई, जमकर हुआ झंडा वार
;