Bihar Chunav 2025: PM मोदी को 'मौत के सौदागर' से 'मां की गाली' तक, क्या कांग्रेस ने बिहार में भी कर लिया सेल्फ गोल?

Bihar Chunav 2025: बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को 'मां की गाली' दिए जाने के मामले में प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर के भाजपा समर्थकों को भड़का दिया है. बीजेपी नेताओं ने इस मामले में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. पार्टी ने इसे मां और महिला अस्मिता से जोड़ दिया है. बीजेपी की आक्रामकता बता रही है कि इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी. सियासी जानकारों के मुताबिक भी कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है. सियासत के जानकारों का कहना है कि 2007 के गुजरात चुनाव से लेकर आजतक कांग्रेस पार्टी एक ही गलती किए जा रही है और उसका खामियाजा भी भुगत रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने की शुरुआत साल 2007 के गुजरात चुनाव के दौरान हुई थी. उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पार्टी उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी. वहीं कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी. इस चुनाव में सोनिया गांधी ने कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं. उनके इस बयान को मोदी ने हथियार बना लिया. जब चुनाव के नतीजे आए तो सत्ता में फिर से नरेंद्र मोदी की वापसी हुई. हालांकि, बीजेपी की सीटें 2002 के मुकाबले 10 कम हो गई थीं. इसी के बाद मोदी को अपशब्द कहने का सिलसिला शुरू हो गया था.

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी को पागल कुत्ता, गुलाम नबी आजाद ने गंगूतेली, जयराम रमेश ने भस्मासुर, रेणुका चौधरी ने वायरस, सलमान खुर्शीद ने बंदर, संजय निरुपम ने अनपढ़-गंवार तो जिग्नेश मेवाणी ने नमक हराम कहा था. मणिशंकर अय्यरने चाय पर चर्चा कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री तो नहीं बनने देंगे, यदि चाय की दुकान खोलना चाहें तो कांग्रेस मुख्यालय में टपरी खुलवा देंगे. इमरान मसूद ने टुकड़े-टुकड़े करने की बात कही थी. 2017 के गुजरात चुनाव के समय मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी बहुत नीच किस्म का आदमी है. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है... का नारा दिया था. अधीर रंजन चौधरी ने गंदी नाली का कीड़ा कहा था. मल्लिकार्जुन खरगे ने रावण से तुलना की थी. इन सभी चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है. अब बिहार चुनाव में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा.

