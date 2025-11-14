ब्रेकिंग न्यूज

नीतीश के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी, क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे पीएम मोदी-अमित शाह?

बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में बीजेपी और एनडीए की आई आंधी में विपक्ष के डब्बे गोल हो गए हैं. भाजपा को अकेले इतनी सीटें हासिल हो गई हैं कि वह बिना जेडीयू के चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी और अमित शाह इतना बड़ा रिस्क बिहार में ले सकते हैं और क्या नीतीश कुमार को दूसरा एकनाथ शिंदे बना सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो यह राजनीति की कड़वी सच्चाई होगी. हालांकि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा. लोकसभा चुनाव, 2024 में जेडीयू को 12 सांसदों के रूप में ऐसी चाभी मिली है कि भाजपा कुछ भी करके बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इग्नोर करने का जोखिम नहीं ले सकती.