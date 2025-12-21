Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048255
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

हिजाब विवाद में मायावती ने दी CM नीतीश कुमार को बड़ी सलाह, अगर मान जाएं तो विवाद ही समाप्त हो जाए

Mayawati On Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले को सुलझाने की सलाह दी है. मायावती ने कहा कि मुख्यमंत्री इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:46 AM IST

Trending Photos

मायावती (फाइल फोटो)
मायावती (फाइल फोटो)

Mayawati Advice CM Nitish In Hijab Controversy: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त उसका हिजाब हटा दिया था. इसके बाद से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया. अब यह मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस पर पूरे देश में सियासी बयानबाजी जारी है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तो उस महिला डॉक्टर को अपने राज्य में 3 लाख प्रति महीने की सरकारी सैलरी पर नौकरी ऑफर की है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश कुमार को भी बड़ी अहम सलाह दी है. मायावती ने इस मामले को सुलझाने की अपील की है. बसपा सुप्रीमो के अनुसार, यह मामला बिहार सरकार के मंत्रियों की बयानबाजी के कारण ज्यादा तूल पकड़ा है. 

मायावती ने एक्स पर लिखा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा डाक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डाक्टर का हिजाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय मंत्रियों की बयानबाजी के कारण लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जो कि दुखद व दुभाग्यपूर्ण है. बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण, इसमें मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप करना था और अब तक इसे सुलझ जाना चाहिये था. मायावती ने कहा कि अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुये इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें.

 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं...', इरफान अंसारी के बयान पर JDU नेता का पलटवार

उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उस महिला डॉक्टर (डॉ. नुसरत परवीन) को अपने राज्य यानी झारखंड में सरकारी नौकरी ऑफर की है. इतना ही नहीं उन्होंने ऐलान किया है कि झारखंड सरकार डॉ. नुसरत परवीन को 03 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी, एक सरकारी घर और मनचाही पोस्टिंग देगी. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होता. इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने डॉ. नुसरत प्रवीण को सरकारी नौकरी ऑफर करते हुए कहा था कि यह नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है. झारखंड सरकार के इस ऐलान के बाद डॉ. नुसरत परवीन ने अभी तक बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं की है.

TAGS

Bihar hijab Controversynitish kumarmayawati

Trending news

Bihar hijab Controversy
हिजाब विवाद में CM नीतीश को मायावती की सलाह, अगर मान लें तो विवाद खत्म हो जाएगा
Samastipur News
Samastipur News: अर्थशास्त्र की परीक्षा के दौरान स्कूल में गूंजी किलकारियां
Bihar Weather
Weather: बिहार में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक! पटना में टूटा 14 वर्षों का रिकॉर्ड
Bettiah news
चनपटिया का स्टार्टअप जोन फिर से चमकने को बेताब, DM ने इंडस्ट्रियलिस्ट से की मुलाकात
MLA Arun Sah
पटना पुलिस के खिलाफ चिराग के विधायक ने फूंका बिगुल! जानें क्या है पूरा मामला?
Bihar Weather
सहरसा में कड़ाके की ठंड से लोगों बेहाल, अररिया DM ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण
Jamui News
मां की ममता शर्मसार! 6 साल के मासूम को बिलखता छोड़ प्रेमी संग फरार हुई विवाहिता
Bihar Weather
Bihar Weather: अगले 7 दिन बिहार वालों के लिए भारी! दिन में भी ठंड करेगा टॉर्चर
East Champaran
नगर निगम के पहले आयुक्त थे सुमन सौरभ, जिन्होंने मोतिहारी को दूसरे स्थान पर पहुंचाया
Gaya News
Bodh Gaya News: ओवरलोड ट्रकों पर सख्त था अधिकारी, घर जाते वक्त हो गया हमला