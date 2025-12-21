हिजाब विवाद में मायावती ने दी CM नीतीश कुमार को बड़ी सलाह, अगर मान जाएं तो विवाद ही समाप्त हो जाए

Mayawati Advice CM Nitish In Hijab Controversy: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त उसका हिजाब हटा दिया था. इसके बाद से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया. अब यह मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस पर पूरे देश में सियासी बयानबाजी जारी है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तो उस महिला डॉक्टर को अपने राज्य में 3 लाख प्रति महीने की सरकारी सैलरी पर नौकरी ऑफर की है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश कुमार को भी बड़ी अहम सलाह दी है. मायावती ने इस मामले को सुलझाने की अपील की है. बसपा सुप्रीमो के अनुसार, यह मामला बिहार सरकार के मंत्रियों की बयानबाजी के कारण ज्यादा तूल पकड़ा है.

मायावती ने एक्स पर लिखा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा डाक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डाक्टर का हिजाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय मंत्रियों की बयानबाजी के कारण लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है, जो कि दुखद व दुभाग्यपूर्ण है. बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ा होने के कारण, इसमें मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप करना था और अब तक इसे सुलझ जाना चाहिये था. मायावती ने कहा कि अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुये इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें.

उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उस महिला डॉक्टर (डॉ. नुसरत परवीन) को अपने राज्य यानी झारखंड में सरकारी नौकरी ऑफर की है. इतना ही नहीं उन्होंने ऐलान किया है कि झारखंड सरकार डॉ. नुसरत परवीन को 03 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी, एक सरकारी घर और मनचाही पोस्टिंग देगी. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होता. इसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने डॉ. नुसरत प्रवीण को सरकारी नौकरी ऑफर करते हुए कहा था कि यह नियुक्ति नहीं, सम्मान की जीत है. झारखंड सरकार के इस ऐलान के बाद डॉ. नुसरत परवीन ने अभी तक बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं की है.