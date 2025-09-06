Bihar Politics: पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक संपन्न, कई सीटों पर बनी सहमति
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2911265
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक संपन्न, कई सीटों पर बनी सहमति

Mahagathbandhan Seat Sharing Meeting: पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई जिसमें कांग्रेस, राजद, वीआईपी और वामदलों के नेता मौजूद रहे. बैठक में सीट बंटवारे पर सकारात्मक चर्चा हुई और कई सीटों पर सहमति भी बन गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:31 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की बैठक खत्म
तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की बैठक खत्म

Mahagathbandhan Meeting In Patna: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के घटक दलों की एक अहम बैठक शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई. इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी और वामदलों के नेता मौजूद रहे. बैठक का मुख्य एजेंडा सीट बंटवारे को लेकर था.

कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि गठबंधन में नए दल भी जुड़ रहे हैं, इसलिए उनकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर सीटों पर संतुलन बनाया जाएगा. उन्होंने माना कि बैठक सार्थक रही और पहले से अधिक काम आगे बढ़ा है. सभी दल मिलकर एक अच्छा निर्णय लेंगे.

सीट बंटवारे में मनचाही सीटों के मुद्दे पर कृष्णा अल्लावरु ने स्पष्ट कहा कि "अच्छी और खराब सीटों का संतुलन जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को केवल अच्छी सीट मिले और दूसरी को सिर्फ कमजोर सीटें मिलें. कोशिश यह है कि बैलेंस तरीके से सीटें बांटी जाएं. जल्द ही इस पर सकारात्मक और अंतिम फैसला सामने आएगा."

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया से कहा कि बातचीत काफी सकारात्मक रही है. उन्होंने बताया कि अब तक कई सीटों पर सहमति बन चुकी है और जिन सीटों पर फैसला हो गया है, उन पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया गया है. राजेश राम ने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन में शामिल सभी दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाएगी.

राजेश राम ने कहा कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सभी दलों की राय को महत्व दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि महागठबंधन की बातचीत 243 सीटों पर हो रही है और हर पार्टी की हिस्सेदारी को ध्यान में रखा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि, "हम अलग-अलग नहीं बल्कि संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं. गठबंधन का मकसद यही है कि हर दल की भागीदारी उचित तरीके से तय हो."

बैठक में हाल ही में हुई वोटर अधिकार यात्रा की सफलता पर भी चर्चा हुई. कांग्रेस और राजद नेताओं ने यात्रा के दौरान जनता की प्रतिक्रिया और मिले संदेशों का विश्लेषण किया. राजेश राम ने कहा कि इस यात्रा से महागठबंधन के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना है, जिसे चुनाव तक और मजबूत किया जाएगा.

बैठक में वीआईपी और झामुमो सहित उन दलों पर भी विचार किया गया जो गठबंधन में शामिल हो रहे हैं. इनकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए सीटों पर बातचीत की गई. राजेश राम ने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य सभी दलों को बराबरी का महत्व देना है ताकि मिलकर चुनावी मुकाबला किया जा सके.

बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि महागठबंधन का मुख्य एजेंडा "वोट चोरी" रोकना होगा. राजेश राम ने कहा कि यदि विपक्षी दल एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में वोट चोरी की आशंका बनी रहेगी. इसलिए सीट बंटवारे को किसी बड़ी चुनौती की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे मिलकर सुलझाया जा रहा है.

केरल कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया आई. राजेश राम ने कहा कि उस बयान का संदर्भ अलग था और इस पर कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत भी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य की स्थिति को देखते हुए हर मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

इनपुट- सनी कुमार

ये भी पढ़ें- सुप्रिया श्रीनेत के बयान से राजनीति गरमाई, जदयू ने कहा कांग्रेस का इतिहास दागदार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejashwi Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Bettiah news
Bettiah Gangrape Case: पंचायत कर मामला दबाने की थी योजना, मुखिया पति-सरपंच गिरफ्तार
Kaimur News
ट्रैक्टर से पहुंचकर बारिश में किया पुल का शिलान्यास, जमा खान ने दी बड़ी सौगात
Bihar politics
सुप्रिया श्रीनेत के बयान से राजनीति गरमाई, जदयू ने कहा कांग्रेस का इतिहास दागदार
Ranchi News
Ranchi News: 3 साल में 500 से अधिक नेत्रदान, कई परिवारों की जिंदगी हुई रोशन
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी के आवास पर सियासी जमावड़ा
manoj tiwari
'बिहार की धरती पर मां को गाली, आत्मा रो रही है', RJD और कांग्रेस पर बरसे मनोज तिवारी
Gumla News
Gumla News: पिता की मौत के बाद रोते बिलखते 5 मासूम, अब कौन बनेगा सहारा?
Sudhakar singh
RJD ने नीतीश सरकार की शराबबंदी नीति पर उठाए सवाल, कहा- कानून की समीक्षा जरूरी
Bihar News
Bihar News: धरना दे रहे 9000 विशेष सर्वेक्षण कर्मी निलंबित, नीतीश सरकार का एक्शन
Khesari Lal Yadav
Bhojpuri News: इधर मौत की उड़ी थी अफवाह, उधर खेसारी का 'किशमिश' हो गया रिलीज
;