Bihar Politics: पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक संपन्न, कई सीटों पर बनी सहमति

Mahagathbandhan Meeting In Patna: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के घटक दलों की एक अहम बैठक शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हुई. इस बैठक में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी और वामदलों के नेता मौजूद रहे. बैठक का मुख्य एजेंडा सीट बंटवारे को लेकर था.

कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि गठबंधन में नए दल भी जुड़ रहे हैं, इसलिए उनकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर सीटों पर संतुलन बनाया जाएगा. उन्होंने माना कि बैठक सार्थक रही और पहले से अधिक काम आगे बढ़ा है. सभी दल मिलकर एक अच्छा निर्णय लेंगे.

सीट बंटवारे में मनचाही सीटों के मुद्दे पर कृष्णा अल्लावरु ने स्पष्ट कहा कि "अच्छी और खराब सीटों का संतुलन जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को केवल अच्छी सीट मिले और दूसरी को सिर्फ कमजोर सीटें मिलें. कोशिश यह है कि बैलेंस तरीके से सीटें बांटी जाएं. जल्द ही इस पर सकारात्मक और अंतिम फैसला सामने आएगा."

बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया से कहा कि बातचीत काफी सकारात्मक रही है. उन्होंने बताया कि अब तक कई सीटों पर सहमति बन चुकी है और जिन सीटों पर फैसला हो गया है, उन पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया गया है. राजेश राम ने यह भी स्पष्ट किया कि गठबंधन में शामिल सभी दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाएगी.

राजेश राम ने कहा कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सभी दलों की राय को महत्व दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि महागठबंधन की बातचीत 243 सीटों पर हो रही है और हर पार्टी की हिस्सेदारी को ध्यान में रखा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि, "हम अलग-अलग नहीं बल्कि संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं. गठबंधन का मकसद यही है कि हर दल की भागीदारी उचित तरीके से तय हो."

बैठक में हाल ही में हुई वोटर अधिकार यात्रा की सफलता पर भी चर्चा हुई. कांग्रेस और राजद नेताओं ने यात्रा के दौरान जनता की प्रतिक्रिया और मिले संदेशों का विश्लेषण किया. राजेश राम ने कहा कि इस यात्रा से महागठबंधन के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना है, जिसे चुनाव तक और मजबूत किया जाएगा.

बैठक में वीआईपी और झामुमो सहित उन दलों पर भी विचार किया गया जो गठबंधन में शामिल हो रहे हैं. इनकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए सीटों पर बातचीत की गई. राजेश राम ने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य सभी दलों को बराबरी का महत्व देना है ताकि मिलकर चुनावी मुकाबला किया जा सके.

बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि महागठबंधन का मुख्य एजेंडा "वोट चोरी" रोकना होगा. राजेश राम ने कहा कि यदि विपक्षी दल एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में वोट चोरी की आशंका बनी रहेगी. इसलिए सीट बंटवारे को किसी बड़ी चुनौती की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे मिलकर सुलझाया जा रहा है.

केरल कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया आई. राजेश राम ने कहा कि उस बयान का संदर्भ अलग था और इस पर कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत भी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य की स्थिति को देखते हुए हर मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

