नीतीश के उत्तराधिकारी की आहट? कल JDU की सदस्यता लेंगे निशांत कुमार

Bihar News: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक में बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन सर्राफ, संजय गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए.
Nishant Kumar: बिहार की राजनीति जदयू के भीतर एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार कल यानी रविवार को औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे. शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के दिल्ली स्थित आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें निशांत कुमार की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा.
संजय झा ने स्पष्ट किया कि निशांत पहले से ही पार्टी के साथ हैं, लेकिन रविवार दोपहर 1 बजे वह औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे. बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन सर्राफ, एमएलसी संजय गांधी और बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए.
संजय झा ने उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह भ्रम न फैलाएं. मुख्यमंत्री पटना में रहकर ही सरकार की देखरेख करेंगे. वे दिल्ली सिर्फ सदन की कार्यवाही के दौरान रहेंगे.
संजय झा ने देकर कहा कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठाकर बिहार के लिए बड़ी उपलब्धियां और पैकेज लाने की तैयारी में हैं. उनका मुख्य ठिकाना पटना ही रहेगा और वे राज्य की प्रगति की निगरानी खुद करेंगे. निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को जेडीयू के भविष्य और उत्तराधिकार की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी के तमाम जिलाध्यक्षों की मौजूदगी में हुई यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि निशांत को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.
