MGNREGA Politics: 'मनरेगा' बनी 'वीबी जी राम जी' तो मचा सियासी बवाल, झारखंड में शुरू हुआ 'वाक युद्ध'!

मोदी सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी (VB-G RAM G) करने के लिए बिल पेश कर दिया है. विपक्ष इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बता रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह महात्मा गांधी के रामराज की कल्पना है.
MGNREGA Politics: केंद्र की मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी MGNREGA का नाम बदलकर ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी (VB-G RAM G) बिल, 2025’ रख दिया है. मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है. इसको लेकर झारखंड का सियासी पारा भी चढ़ गया है. मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर झारखंड के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लगातार केंद्र पर हमलावर हैं तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है. इसको लेकर झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस आग बबूला है कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यह गुप्त समझौता है कि कैसे गांधी के विचारों को खत्म करें.
झारखंड कांग्रेस के कहा कि इसी दिशा में केंद्र की सरकार लगातार कोशिश कर रही है यह लोग गोडसे के अनुयाई हैं इसीलिए यह लोग गांधी के विचारों को खत्म करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी. गांधी के नाम को समाप्त करने का जो बात केंद्र की सरकार कर रही है इसका जवाब गांधी के विचारों को मानने वाली देश की जनता देगी. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्र के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि जिन लोगों ने अपने संघर्ष के बदौलत स्वतंत्रता दिलाई और महात्मा गांधी के योगदान को देखते हुए राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई उन्हें अपमान करने में तुले हुए हैं. यह विकृत मानसिकता है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि गांधीजी प्रासंगिक थे है और सदियों तक रहेंगे नाम हटाने से गांधी का अस्तित्व नहीं मिट जाएगा , उनकी पहचान महात्मा के रूप में ही रहेगी. वहीं इस मामले में भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को इस बात की जानकारी नहीं की पूर्ण कानून समाप्त हो गया है. यह नया कानून लाया गया, जो जी राम जी विकसित योजना के नाम पर है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इस कानून में 125 दिनों तक रोजगार देने की योजना है. भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने आगे कहा कि महात्मा गांधी की भी रामराज की कल्पना थी और उनके आखिरी शब्द भी है राम थे और राम शब्द से कांग्रेस को एलर्जी है.
रिपोर्ट- धीरज ठाकुर