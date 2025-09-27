Advertisement
Minapur Vidhan Sabha Seat: RJD के मुन्ना यादव मजबूत दावेदार, NDA के लिए चुनौतीपूर्ण होगा मुकाबला

Bihar Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर विधानसभा में ग्रामीण सड़कों की बदहाली और पुल निर्माण की मांग इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है. जनता प्रखंड कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार से भी नाराज़ है. 2020 में राजद के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने जीत हासिल की थी, जबकि जदयू और एलजेपी पीछे रह गई थी.

मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर विधानसभा
Minapur Vidhan Sabha Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की मीनापुर विधानसभा में ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है. साथ ही प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से लोग बेहद नाराज़ हैं. जनता चाहती है कि विकास की योजनाएं कागजों से निकलकर धरातल पर दिखें और प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगे.

यहां की सबसे गंभीर समस्या जर्जर ग्रामीण सड़कें हैं. नल-जल योजना भी कई जगहों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है. गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे लोगों को दैनिक जीवन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है. इस बार जनता की प्राथमिकता साफ है, सड़क और पुल का निर्माण.

2020 के विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने शानदार जीत दर्ज की थी. उन्होंने जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार को 15,512 वोटों से हराया. राजीव कुमार को कुल 60,018 वोट मिले, जबकि मनोज कुमार को 44,506 वोट मिले. एलजेपी के अजय कुमार 43,496 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

2015 में भी राजद के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने भाजपा उम्मीदवार अजय कुमार को 29 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया था. इस तरह राजद लगातार दो बार से इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है.

ज्यादा उम्मीद है इस बार भी राजद से मौजूदा विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ही दावेदार होंगे. वहीं एनडीए गठबंधन (जदयू) की ओर से अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है. देखना होगा कि एनडीए किस चेहरे को मैदान में उतारता है.

मीनापुर सीट पर मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समुदाय निर्णायक भूमिका में रहते हैं. इनके अलावा पासवान और राजपूत मतदाता भी परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. यही कारण है कि सभी पार्टियां इन समुदायों को साधने पर जोर दे रही हैं.

2020 के अनुसार, मीनापुर विधानसभा में 2,74,475 मतदाता दर्ज हैं. इस क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान भी खास है. यही मीनापुर स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा साहनी की कर्मभूमि रही है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज अफसर लियो वालर को आग में झोंक दिया था और बाद में 1944 में फांसी दी गई.

यहां की जनता की प्रमुख मांग है कि ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण हो. खासकर बाढ़ के समय आवागमन की स्थिति बेहद कठिन हो जाती है. लोगों का कहना है कि सड़क और पुल बनने से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की राह भी खुलेगी.

मुजफ्फरपुर जिले में कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा पर राजद का कब्जा है. सकरा सीट से जदयू, जबकि कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू सीटों पर भाजपा काबिज है. कांग्रेस ने नगर विधानसभा सीट अपने नाम की हुई है.

ये भी पढ़ें- Aurai Vidhan Sabha: BJP विधायक रामसूरत राय की साख दांव पर, महागठबंधन से चुनौती तय

