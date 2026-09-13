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बाढ़ पर तेजस्वी के पत्र पर भड़के अशोक चौधरी, बोले- 'विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरने में जुटा'

बिहार में नामकरण से लेकर बाढ़ तक सियासत गरम है. मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोपों को अनर्गल बताया.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 13, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:41 PM IST
बाढ़ पर तेजस्वी के पत्र पर भड़के अशोक चौधरी, बोले- 'विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरने में जुटा'
Image Credit: मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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