मंत्री दीपक कुमार बने MLC, सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिलाई शपथ

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बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने 6 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य (MLC) के रूप में शपथ ली. बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने पिता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ विधान परिषद पहुंचे थे.
राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को एमएलसी किया है मनोनीत
दरअसल, बिहार विधान परिषद (MLC) का सदस्य पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने मनोनीत किया है. बीजेपी नेता देवेश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली हुई सीट पर कैबिनेट की अनुशंसा के बाद राज्यपाल ने दीपक प्रकाश के नाम पर अपनी मंजूरी दी थी.
संकट में था दीपक प्रकाश का मंत्री पद
दीपक कुमार प्रकाश के मंत्री पद पर संवैधानिक संकट आ गया था. इससे निपटने के लिए बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. राज्यपाल कोटे की इस खाली सीट पर बिहार कैबिनेट की सिफारिश मिलने के बाद राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत किया. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि देवेश कुमार का कार्यकाल मार्च 2027 तक था, लेकिन दीपक प्रकाश के लिए उन्होंने अपना पद त्याग दिया था. इस तरह से दीपक प्रकाश पर मंडरा रहा संवैधानिक संकट पूरी तरह समाप्त हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया था दीपक प्रकाश का मामला
बता दें कि दीपक प्रकाश के बिना सदन का सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि 6 महीने की तय सीमा के बाद भी संवैधानिक पद पर कैसे बना रहा जा सकता है. इस टिप्पणी के बाद बिहार सरकार के सामने गहरा संवैधानिक संकट पैदा हो गया था.