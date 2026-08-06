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मंत्री दीपक कुमार बने MLC, सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिलाई शपथ

मंत्री दीपक प्रकाश गुरुवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए, जब उन्होंने MLC के रूप में शपथ ली. उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिलाई.

Written ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:47 PM IST
मंत्री दीपक कुमार बने MLC, सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिलाई शपथ
Image Credit: (File Photo) मंत्री दीपक प्रकाश ने ली विधान परिषद सदस्य की शपथ

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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