नहीं जाएगा दीपक प्रकाश का मंत्री पद, राज्यपाल ने मनोनीत किया एमएलसी

राज्य चुनें
बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद (MLC) का सदस्य मनोनीत कर दिया गया है. बीजेपी नेता देवेश कुमार द्वारा अपनी एमएलसी सीट से इस्तीफा दिए जाने के बाद खाली हुई सीट पर कैबिनेट की अनुशंसा के बाद राज्यपाल ने दीपक प्रकाश के नाम पर अपनी स्वीकृति दे दी.
बीजेपी एमएलसी के इस्तीफे से बचा मंत्री पद
दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संवैधानिक संकट आ गया था. इससे निपटने के लिए बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया. राज्यपाल कोटे की इस खाली सीट पर बिहार कैबिनेट की सिफारिश मिलने के बाद राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत किया. इस तरह से दीपक प्रकाश पर मंडरा रहा संवैधानिक संकट पूरी तरह समाप्त हो गया है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि देवेश कुमार का कार्यकाल मार्च 2027 तक था, लेकिन दीपक प्रकाश के लिए उन्होंने अपना पद त्याग दिया.
दीपक प्रकाश बिना किसी सदन का सदस्य रहे बने थे मंत्री
दरअसल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी. हालांकि, वे न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के सदस्य थे. संविधान के नियमों के अनुसार, अनुच्छेद 164(4), किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सदन का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री पद पर बने रहने की छूट मिलती है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
दीपक प्रकाश के बिना सदन का सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि 6 महीने की तय सीमा के बाद भी संवैधानिक पद पर कैसे बना रहा जा सकता है. इस टिप्पणी के बाद बिहार सरकार के सामने गहरा संवैधानिक संकट पैदा हो गया था.