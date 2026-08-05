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नहीं जाएगा दीपक प्रकाश का मंत्री पद, राज्यपाल ने मनोनीत किया एमएलसी

बिहार सरकार में बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री पद संभाल रहे दीपक प्रकाश राज्यपाल ने एमएलसी मनोनीत किया है. दीपक प्रकाश के एमएलसी के रूप में मनोनयन के बाद अब वे औपचारिक रूप से बिहार विधानमंडल के सदस्य बन चुके हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:59 PM IST
नहीं जाएगा दीपक प्रकाश का मंत्री पद, राज्यपाल ने मनोनीत किया एमएलसी
Image Credit: (File Photo) दीपक प्रकाश मनोनीत हुए MLC

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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