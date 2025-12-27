Advertisement
'2026 में होंगे बिहार में पंचायत चुनाव, तैयारी पूरी', मंत्री दीपक प्रकाश का ऐलान

Bihar Panchayat Election: बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि साल 2026 में बिहार पंचायत चुनाव होंगे, तैयारी पूरी. दीपक प्रकाश ने कहा कि चुनाव में धांधली पर रोक लगाने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम को भी लागू किया जाएगा.

Dec 27, 2025, 06:08 PM IST

2026 में होंगे पंचायत चुनाव, तैयारी पूरी: मंत्री दीपक प्रकाश (File Photo)
Patna News: बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि आगामी 2026 में राज्य में पंचायत के चुनाव होंगे. चुनाव के संबंध में हमारी तरफ से पूरी रूपरेखा निर्धारित की जा चुकी है, जिसके आधार पर मौजूदा समय में सभी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने शनिवार को कहा कि इस चुनाव में आरक्षण के रोस्टर के पूरे 10 साल पूरे हो चुके हैं. 2026 में आरक्षण का नया रोस्टर लागू किया जाएगा. इस चुनाव में हम लोग नई तकनीक का भी इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुके हैं.

मंत्री ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव के लिए छह पदों पर चुनाव होंगे, तो इस तरह छह बैलेट यूनिट होंगे. इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी. लोग आसानी से मतदान कर सकेंगे. उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी. राज्य में चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी लागू रहेगा. इससे मतदाताओं के चेहरे की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी. इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने से फर्जी मतदाताओं पर अंकुश लगेगा.

आमतौर पर कई बार ऐसे देखने को मिला है कि कुछ लोग दो बार मतदान करके स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं. इस तरह की व्यवस्था को धरातल पर उतारने से स्थिति को सामान्य बनाया जा सकेगा. इससे चुनाव में हिंसा पर भी रोक लगेगी.

दीपक प्रकाश ने कहा कि चुनाव में धांधली पर रोक लगाने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम को भी लागू किया जाएगा. इससे चुनाव में धांधली पर भी रोक लगेगी. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से पूरी व्यवस्था बिगड़े नहीं.

उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह की व्यवस्था को धरातल पर लागू किए जाने से राज्य में आम लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक प्रणाली पर बढ़ेगा. हमारी सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो. चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो. यह हमारी कोशिश है जिसे हम धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं.


