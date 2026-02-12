Bihar News: पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ तक, बिहार में बनेंगे 5 हाई स्पीड कॉरिडोर, मंत्री दिलीज जायसवाल का बड़ा ऐलान

Bihar Five High Speed Corridors: बिहार के बिहार पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में बिहार में पांच हाई स्पीड कॉरिडोर बनने वाले हैं. उन्होंने कहा कि इसमें पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ कॉरिडोर और नारायणी गंगा कॉरिडोर सबसे महत्वपूर्ण है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभाग की योजना है कि राज्य के किसी भी हिस्से में 4 घंटे में लोग आसानी से पहुंच सके. इसको लेकर हम लोग काफी तेज गति से प्रयास कर रहे हैं. पथ निर्माण विभाग योजना बनाई है कि चंपारण के इलाके से जो हाई स्पीड कॉरिडोर की शुरुआत होगी.

उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर बैद्यनाथ धाम तक जाएगा. वहीं नारायणी और गंगा को जोड़ने वाली हाई स्पीड कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे, ताकि राज्य में विकास की रफ्तार तेज हो. उद्योग धंधों के साथ सड़क का जाल राज्य के अंदर बिछाया जाएगा, ताकि बिना बैरियर के लोग आसानी से किसी भी हिस्से में जा सके. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.